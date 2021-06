Vorpommern-Rügen: Messgeräte statt Luftfilter an Schulen

Grimmen

Anstelle von teuren Luftfiltergeräten sollen in den Schulen des Kreises Vorpommern-Rügen CO2-Messgeräte angeschafft und in Betrieb genommen werden. Das entschieden die Kreistagsmitglieder Vorpommern-Rügens während ihrer jüngsten Sitzung im Grimmener Stadtkulturhaus.

„Diese Messgeräte zeigen an, wie die Luftqualität in geschlossenen Räumen ist“, erläuterte Mathias Löttke (Bürger für VR/Freie Wähler) die Vorteile. So könne man direkt entscheiden, wann der Unterrichtsraum beispielsweise gelüftet werden müsse. Die Messgeräte seien preisgünstiger und nützlicher als Luftreiniger.

Zum Thema Luftfilter und Messgeräte an Schulen hatte es zuvor mehrere Anträge unterschiedlicher Fraktionen im Kreistag gegeben, sodass in einer Auszeit eine Beratung dieser Fraktionen mit dem Landrat Stefan Kerth anberaumt wurde. Im Ergebnis wurde die gemeinsame Beschlussempfehlung für die Messgeräte und gegen die Luftfilter einstimmig angenommen.

Von Almut Jaekel