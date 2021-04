Stralsund

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Vorpommern-Rügen zeigt sich trotz anhaltender Corona-Pandemie stabil. Aktuell wurden von den Unternehmen im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund 1319 Lehrstellen zur Besetzung angeboten. Das seien nur 60 weniger im Vergleich zum Vorjahr. Über 800 Jugendliche haben sich als Bewerber um einen Ausbildungsplatz registrieren lassen – 20 mehr als im Vorjahr.

Damit kündige sich erneut eine Bewerberlücke am Ausbildungsmarkt an: „Aktuell haben wir deutlich mehr freie Stellen gemeldet, als Bewerber um einen Ausbildungsplatz“, erläutert Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund, die aktuelle Situation. „Daran wird sich vermutlich bis zum Start des Ausbildungsjahres im Herbst nichts ändern. Für die Schulabgänger ist das eine komfortable Situation. Sie können sich unter einem großen Angebot an freien Stellen entscheiden.“

Handel, Hotel und Gastronomie suchen die meisten Auszubildenden

962 der gemeldeten Stellen sind derzeit unbesetzt. 565 Jugendliche haben noch keine konkrete Lehrstellenzusage. Zum aktuellen Zeitpunkt des Jahresverlaufes seien das normale Werte, erklärt Radloff: „Wir rechnen mit viel Bewegung auf dem Lehrstellenmarkt. Viele Unternehmen stecken noch in den Auswahlverfahren. Die laufen auch in diesem Jahr wegen der geltenden Kontakt- und Hygieneregelungen unter ähnlich schwierigen Bedingungen wie im Vorjahr. Und auch die Jugendlichen sind zum Teil immer noch auf der Suche nach dem besten Ausbildungsangebot.“

Mehr als ein Drittel der freien Lehrstellen im Agenturbezirk stammt aus dem Handel sowie dem Hotel- und Gastronomiebereich. Trotz anhaltendem Lockdown wird in diesen Wirtschaftsbereichen händeringend nach Azubis gesucht. Verwunderlich ist dies für den Agenturchef nicht: „Es gibt eine Zeit nach Corona. Die Betriebe in unserer Region wissen, wie wichtig Fachkräfte sind. Und die bildet man am besten im eigenen Unternehmen aus.“

Allen Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, rät der Chef der Stralsunder Arbeitsagentur, den Kontakt zur Berufsberatung zu halten. Termine gibt es unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 / 4 5555 00.

Die Berufsberatung unterstützt nicht nur bei der Lehrstellen- oder Studienplatzsuche. Auch Jugendlichen, die noch nicht wissen, welchen Beruf sie später ergreifen möchten, können sich informieren. Beratungen finden persönlich unter den vorgeschriebenen Hygienebestimmungen, per Telefon oder Video statt. Weitere Informationen auf: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/stralsund/biz-stralsund

Von OZ