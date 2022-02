Vorpommern-Rügen: Wo diese Woche geimpft wird

Ribnitz-Damgarten/Barth

Auch in dieser Woche bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen wieder Impftermine gegen das Corona-Virus an verschiedenen Orten im Kreisgebiet an. Sowohl terminiertes als auch Impfungen ohne vorherige Terminvergabe sind möglich.

In Ribnitz-Damgarten wird von Montag bis Freitag täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr nach Terminvergabe geimpft. Von 13 bis 16 Uhr gibt es den Piks auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Das Impfteam wartet im Begegnungszentrum in Ribnitz, Georg-Adolf-Demmler-Straße 6, auf die Patienten.

In Barth gibt es in dieser Woche ebenfalls wieder einen Impftermin. Von 12 bis 16 Uhr gibt es die Corona-Schutzimpfung am Donnerstag, 10. Februar. Ort ist die Sporthalle in Barth Süd.

Kinderimpfen in Stralsund

Im Strelapark in Stralsund, Grünhofer Bogen 13-17 wird von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr mit Termin und jeweils von 13 bis 17 Uhr auch ohne Terminvergabe geimpft. Am Montag, 7. Februar, findet im Impfzentrum im Strelapark auch ein Kinderimpfen statt. Geimpft wird nach vorheriger Terminvergabe von 8 bis 12 Uhr.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Bergen auf Rügen, Kreisvolkshochschule in der Störtebeker Straße 8a, wird täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr mit Termin sowie von 13 bis 16 Uhr ohne Terminvergabe geimpft. Dieselben Zeiten gelten auch für das Impfzentrum in der Bahnhofstraße 12 in Grimmen. In der Kurverwaltung in Binz wird am Freitag, 11. Februar, von 10 bis 16 Uhr ohne Terminvergabe geimpft.

Das Amt Darß/Fischland informiert darüber, dass die Ostsee-Kurklinik Fischland in Wustrow in dieser Woche ebenfalls eine Impfaktion anbietet. Am Donnerstag, 10. Februar, wird von 10 bis 11 Uhr mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Termine dafür gibt es unter der Telefonnummer 038220/620.

Hinweise zum Booster

Impftermine für die Impfaktionen des Landkreises gibt es unter der Hotline 0385/202 71 115 oder das Online-Portal www.corona-impftermin-mv.de. Zur Verfügung stehen auch hier die Impftstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna.

Erst-, Zeit- und Boosterimpfungen sind möglich. Für Booster-Impfungen gelten laut Landkreis folgende Hinweise. Die Zweitimpfung mit einem der Impfstoffe von BioNtech/Pfizer, Moderna oder AstraZeneca sollte in der Regel drei Monate her sein, die Einfachimpfung von Johnson & Johnson muss mindestens vier Wochen zurückliegen. Als Auffrischungsimpfung werden die Impfstoffe von BioNtech/Pfizer (Personen unter 30 Jahre) oder Moderna (Personen über 30 Jahre) empfohlen. Die Empfehlung zur Auffrischimpfung mit dem Biontech-Impfstoff gilt auch für Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche.

Von Robert Niemeyer