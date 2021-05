Bergen/Rostock

Der Ruf nach einer früheren Öffnung des Tourismus in MV wird immer lauter. Der Vorsitzende des Tourismusverbands Rügen, Knut Schäfer, berichtet von einer wachsenden Unterstützung für seine Forderung, angesichts der deutlich sinkenden Corona-Zahlen alle Bereiche der Branche schon am Pfingstsonntag zu öffnen. „Es formiert sich eine breite Front: Fischland-Darß-Zingst hat sich unserer Petition angeschlossen und auch von der Insel Usedom kommt viel Zustimmung.“ Zudem gebe es viel Zuspruch in den sozialen Medien.

Schäfer hatte sich in einer gemeinsamen Erklärung zahlreicher Bürgermeister und Touristiker von der Insel Rügen dafür ausgesprochen, die touristische Infrastruktur am 23. Mai komplett freizugeben – und nicht erst am 14. Juni, wie es auf dem MV-Gipfel beschlossen worden war. Dazu zählen Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomie, Handel, Freizeit, Kultur, ­Häfen, Schwimmbäder und sons­tige touristische Dienstleistungen.

Geschäfte voll – Urlauber frustriert

Am Freitag durfte der Einzelhandel im Kreis Vorpommern-Rügen wieder öffnen. Zahlreiche Kunden nutzten die Gelegenheit, endlich wieder in allen Geschäften einkaufen zu können. „Es ist ja schön zu hören, dass die Geschäfte wieder fast normal laufen“, sagte Schäfer. „Aber gleichzeitig erreichen mich zahlreiche Nachrichten von frustrierten Urlaubern, die nicht verstehen, warum sie Pfingsten nicht zu uns kommen dürfen und jetzt anderswo buchen.“

Den ersten Tag der Ladenöffnungen auf der Insel Rügen nutzte unter anderem Familie Thiel aus Göhren gleich für einen Einkauf im Kaufhaus Stolz in Sellin. „Am Montag geht ja die Schule wieder los und wir brauchen noch Schulsachen“, erzählte Papa Benjamin. Die Töchter Nele und Cheyenne, die beide die Grundschule besuchen, benötigen für den Schulstart noch Hefte und Patronen. „Gott sei Dank können wir das jetzt hier einkaufen, denn sonst mussten wir dafür extra immer nach Bergen in den Real fahren“, so Mama Nancy Thiel.

Den ersten Einkaufstag genießen

Olga Seelheim aus Ribnitz-Damgarten hatte sich mit ihrer Tochter Nicole gleich am Freitag zum Shopping-Bummel ins Zentrum der Bernsteinstadt aufgemacht. „Es ist so schön. Die Leute brauchen das.“ Unter anderem wurde sie bei Marlene Welz in der Boutique Ewert Mode & Wäsche fündig. „Alles hat offen. Man muss nicht warten. Wir genießen den Tag“, so Olga Seelheim. „Ich bin sehr glücklich. Das war eine schlimme Zeit“, ergänzte Tochter Nicole im Rückblick auf den langen Lockdown.

Im Geschäft „Mode & Lifestyle“ von Kai Gude im Stralsunder Strelapark stöberten viele Kunden nach Hosen, Blusen und T-Shirts. „Es ist einfach schön, dass man wieder seine Arbeit machen kann. Wir leben davon, dass die Leute zu uns kommen können. Und zwar ohne Tests“, so der Unternehmer. Viele Kunden seien wegen der Testpflicht verunsichert gewesen und gar nicht erst gekommen. „Jetzt können wir wieder richtig loslegen“, sagte Gude. Er gesteht, dass er am Morgen aufgeregt war wie ein Kind, dass nach den Ferien wieder in die Schule kommt. „Das fühlt sich an wie neu geboren.“

Dringend auf Urlauber angewiesen

Auf dieses Gefühl müssen die Hoteliers wohl noch eine Weile warten. Und auch die Gastwirte auf Rügen, die am Pfingstsonntag im Gegensatz zu den Hoteliers wieder öffnen dürfen, seien pessimistisch, betonte Schäfer. Denn so wie der Handel seien auch Restaurants in den Ferienorten der Insel dringend auf Urlauber angewiesen. „Warum sollten sie öffnen, wenn keine Gäste da sind? Die Einheimischen reichen lange nicht dafür , dass es sich für die Gastwirte wirtschaftlich lohnen würde.“

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, zeigte Verständnis für die Kollegen: „Ich teile den Unmut und die Wut, gerade in Landkreisen mit so niedrigen Inzidenzen wie derzeit in Vorpommern-Rügen.“

Der Verband unterstütze die Forderung, die komplette Öffnung der Tourismusbranche vorzuziehen – aber dann für alle Regionen mit geringem Corona-Infektionsgeschehen: „Ich will das jetzt nicht an Vorpommern-Rügen festmachen“, so Schwarz. Nächste Woche wolle der Dehoga MV sich erneut bei der Landesregierung dafür einsetzen.

Von Axel Büssem