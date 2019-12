Vorpommern-Rügen in über 600 Gerichtsverfahren verwickelt 

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen war bis zum Oktober in 621 Gerichtsverfahren verwickelt. Das geht aus einer Antwort des Landratamtes auf eine Anfrage der Kreistagsfraktion der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler ( BVR/ FW) hervor. Die Verfahren sind zum Großteil (401) am Verwaltungsgericht anhängig, 67 werden vorm Oberverwaltungsgericht und eines vorm Bundesverwaltungsgericht verhandelt. 105 Fälle verhandelt das Sozialgericht, 41 die nächst höhere Instanz, das Landessozialgericht. Ein Verfahren ist am Bundessozialgericht anhängig. Hinzu kommen zwei am Arbeitsgericht, eines am Landesarbeitsgericht und drei am Landgericht.

Mathias Löttge von der BVR/FW-Fraktion hatte sich vor allem über die Kosten Gedanken gemacht und den Landrat auf die haushalterischen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hingewiesen. Der Kreis informiert, dass für die Verfahren in diesem Jahr 93 000 Euro für Gerichtskosten und Anwaltsgebühren eingeplant waren. Bis Oktober wurden davon 62 000 Euro ausgegeben.

Lesen Sie auch:

Vorpommern-Rügen: Zukunft des Welcome Centers gesichert

Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt mehr Geld für Vereine

Politik für die Tonne: Kreistag Vorpommern-Rügen stimmt für neue Müllordnung

Tödlicher Auffahrunfall bei Tribsees: Angeklagter weint mit der Mutter eines Opfers

Von Schiffswracks bis zum Sexleben: Vorpommern in Zahlen

Von Kai Lachmann