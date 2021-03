Einkaufen ohne Termin, kontaktloser Sport mit 10 Personen, Präsenzunterricht in den Schulen – all das soll in Vorpommern-Rügen auch so bleiben, wenn die Inzidenz über 50 steigt. Landrat und Gesundheitsamtsleiter erklären, warum das möglich ist, wie das Impfen ohne Astrazeneca läuft und warum Mallorca-Reisen eine Schieflage erzeugen.