Stralsund

Die Polizei Neubrandenburg warnt vor Trickbetrügern, die zurzeit in den beiden vorpommerschen Landkreisen sowie im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ihr Unwesen treiben. Vor allem aus Barth, Stralsund, Neubrandenburg und Anklam habe es Anzeigen gegeben, so Sprecherin Claudia Tupeit. Sie berichtet von „vielen Schockanrufen“ und einem geglückten Fall von „love scamming“. Darunter wird das Vortäuschen von Interesse an einer Liebesbeziehung verstanden, wobei das einzige Interesse ist, an das Geld der verführten Person zu gelangen.

„Die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass die bisher bekannten und angezeigten Betrugsversuche nur ungefähr ein Zehntel der tatsächlichen Versuche aktuell in den Regionen ausmachen“, informiert Tupeit. „Einige Personen waren kurz davor, tatsächlich zu Opfern zu werden.“

Kautionszahlungen gibt es in Deutschland nicht

Eine oft angewandte Methode sei die des sogenannten Schockanrufs: „Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, ein enges Familienmitglied habe entweder einen Unfall gehabt und liege nun im Krankenhaus. Oder der Sohn, der Enkel oder andere Verwandte hätten einen tödlichen Unfall verursacht und säßen nun im Gefängnis“, berichtet die Polizeisprecherin. Die Angerufenen seien aufgrund der schlimmen Nachricht zunächst schockiert. Genau das versuchen die Betrüger auszunutzen. Etwa indem sie Geld für eine Operation fordern. Oder sie sagen, das ,Freikaufen’ aus der Haft sei notwendig.

Tupeit: „Das ist natürlich alles Fake. In Deutschland fordert keine Klinik für lebenswichtige Operationen vorab Geld und zudem gibt es hierzulande keine Kautionen, mit denen man Angehörige aus dem Gefängnis herauskaufen kann.“ Bei diesen der Polizei jüngst bekannt gewordenen Fällen ist zumindest nicht die Rede davon, das Geld auch tatsächlich gezahlt wurde.

Love Scamming: 66-Jährige ließ sich von falschem Soldaten verführen

Im Gegensatz zu einem Fall von Liebesschwindel in dem Raum Ribnitz-Damgarten. Eine 66-Jährige sei auf einen angeblichen Soldaten hereingefallen, der seit einigen Wochen via Facebook mit ihr Kontakt hatte. „Weil er angeblich auf einem Flughafen festsitze, überwies sie rund 4000 Euro für sein Flugticket. Der Betrüger hatte ihr zur Bestätigung seiner angeblichen Notlage auch ein – gefälschtes – Schreiben des deutschen Zolls zukommen lassen“, führt Tupeit aus.

„In den vergangenen Tagen liefen in der Einsatzleitstelle und den Revieren dutzende Anrufe auf, in denen Bürger von versuchten Betrügen am Telefon berichteten“, fügt Polizeisprecherin Nicole Buchfink an. „Es ist immer noch davon auszugehen, dass sich die Täter in unserem Bereich befinden.“ Sie empfiehlt: „Bitte reden Sie mit Ihren älteren Angehörigen.“

Von Kai Lachmann