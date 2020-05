Vorpommernhus Klausdorf erwacht aus Corona-Zwangspause

Klausdorf

Wie überall ruhte auch in Klausdorf die Kulturszene. Das letzte Kabarett fand am 5. März im ehemaligen Bullenstall statt. Nun erwacht das Vorpommernhus nach über zwei Monaten langsam aus dem Corona-Trauma. Am Donnerstagabend ist es Robert Griess, der endlich wieder für Leben auf der Klausdorfer Bühne sorgt.

Verein musste schwere Zeit überstehen

„Das war eine schwere Zeit für den Verein Vorpommernhus Klausdorf. Aber bis jetzt haben wir den finanziellen Engpass überstanden, wenn auch mit starken Blessuren“, sagt Manfred Nicke. Der Vereinsvorsitzende erklärt weiter: „Im April und Mai konnten die Abende mit C. Heiland, Thomas Rühmann, Ludger K. und Lothar Bölck nicht stattfinden. Auch der beliebte Tanz in den Mai mit der Stralsunder Band fiel der Coronakrise zum Opfer. Auch einige große Hochzeitsfeiern, die im Vorpommernhus stattfinden sollten, waren nicht möglich“, zählt Manfred Nicke die Einnahmeverluste auf und schiebt hinterher: „Einige Brautpaare haben nun das Haus für das Jahr 2021 gebucht und feiern dann eben ihren ersten Hochzeitstag im ehemaligen Bullenstall.“

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Künstler wurden größtenteils umgebucht

Glücklicherweise ist es den Verantwortlichen des Vorpommernhuses gelungen, die ausgefallenen Veranstaltungen auf spätere Termine zu verschieben. C. Heiland wird Ende Juni, Lothar Bölck im September, Ludger K. im November zu erleben sein. Und Thomas Rühmann und Band betreten die Bühne in Klausdorf dann im März 2021.

Dennoch gibt es nun wieder Kabarett im Vorpommernhus, wenn auch unter Coronabedingungen. Das Team in Klausdorf möchte nach der schweren zeit das Publikum wieder zum Lachen bringen. Nicht vor der Glotze zu Hause, sondern auf der Bühne. Denn live auf Tuchfühlung mit den Akteuren zu gehen, ist doch am schönsten.

Wegen Corona Neustart als „Limited Edition“

Allerdings wird der Abend mit Robert Griess eine „Limited Edition“. Was heißt das? „Das Platzangebot ist begrenzt, da die Zuschauerzahl auf 70 Plätze begrenzt ist. Der vorgeschriebene Mindestabstand ist nur so zu garantieren“, sagt Manfred Nicke im OZ-Gespräch. Wer zuerst seine Karten bestellt, darf auch kommen.

Auch in kleinerer Runde ist bei Robert Griess gute Stimmung garantiert. Ob in Politik, Wirtschaft oder Medien, ob Putin, Trump oder Seehofer, ob in Syrien, Sachsen oder in der Stammkneipe – überall lautet das Motto: Hauptsache, es knallt! Und wie, im neuen Programm des Kölner Kabarettisten wird scharf geschossen: mit Pointen, Gags und aberwitzigen Szenen. Die „schnellste und frechste Klappe von Köln“ hieß es da in den Medien oder „zielt, schießt und trifft immer ins Schwarze.“

Robert Griess zieht alles durch den Kakao

Wer Griess live erlebt, versteht schnell, warum solch eine Kraft von seinem Witz ausgeht: Er ist der sympathische Durchschnittsbürger und herzliche Kerl, den man sofort gern hat. Sein geschickter Hinterhalt als Sympathieträger eröffnet ihm alle Möglichkeiten, das Bigotte in der Politik umso überraschender zu karikieren. Robert Griess zieht wirklich alles durch den Kakao.

Das Publikum kann sich endlich über all jene Themen amüsieren, die sonst nur schlechte Laune machen. Griess sagt zu diesem von Corona geprägten Abend: „Das fällt mir nicht so schwer unter diesen Bedingungen. Ich bin Kölner, und an das Maskentragen bin ich ja durch den Karneval gewohnt.“

Hoher Lachfaktor mit inhaltlicher Relevanz

Griess' einzigartige Mischung aus Stand-up-Kabarett und seinen wahnsinnig komischen Figuren bietet eine abwechslungsreiche Kabarett-Show mit hohem Lachfaktor und inhaltlicher Relevanz. Herr Stapper auf Hartz IV-Lebensmotto: „Hauptsache, es knallt!“ ist ebenso wieder dabei wie neue Charaktere. Griess liefert echtes Triple-A-Kabarett: Aktuell. Aberwitzig. Abgefahren. Kaum einer bringt so viele Themen so lebendig und lustig rüber wie dieser Vollblutkomödiant.

Das Kabarett beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Mehr zum Thema:

Von Ines Sommer