Vorpommersche Landesbühne: Ex-Intendant Martin Schneider sagt Ade 

Am vergangenen Donnerstag wurde Martin Schneider (37) von seinem Posten als Intendant der Vorpommerschen Landesbühne beurlaubt. Für viele Menschen im Land kam diese Entscheidung der Vorpommerschen Kulturfabrik sehr überraschend. Die OZ sprach mit Schneider.

OZ: Eine leichte, aber doch schwierige Frage zu Beginn: Wie geht es Ihnen?

Schneider: In der vergangenen Nacht habe ich drei Stunden geschlafen. Davor habe ich drei Stunden an die Decke gestarrt und dann drei Stunden mich um mein nicht schlafen wollendes Baby gekümmert. Beim „an die Decke starren“ fragte ich mich, was das eigentlich alles soll.

OZ: Kam die Beurlaubung für Sie überraschend?

Es wurde mitgeteilt, dass es die neue „zukunftsorientierte“ Struktur geben soll. Es gab Gespräche, aber es wurde zunehmend weniger mit mir gesprochen und mir mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Ich habe um Gespräche gebeten, die dann platzten oder einfach keiner da war. Eine Woche vorher wurde mir das neue Strukturpapier gezeigt und ich durfte mich schriftlich dazu äußern. Darin heißt es, dass man keinen Intendanten mehr braucht. Dann kam es zur Abstimmung der Vorpommerschen Kulturfabrik – dem Trägerverein der Vorpommerschen Landesbühne. Es wurde eine neue, zukunftsorientierte Leitungsstruktur, bestehend aus zwei Geschäftsführern und zwei weiteren Mitgliedern in der Theaterleitung, beschlossen. Bei der Sitzung selbst durfte ich nicht dabei sein. Eine Stunde nach der Abstimmung waren sämtliche Nachrichtendienste wie Slack und das Mailpostfach gesperrt. Nun lebe ich in einer neuen Realität.

Wie sieht nun Ihr Tag aus?

Ich telefoniere sehr viel. Am Tag sind es unzählige Anrufe von netten Leuten, Kollegen, ehemaligen Kollegen, Eleven und aus allen politischen Ebenen. Die Anrufer sind alle sehr entsetzt und verwundert. In Barth gab es eine Unterschriftenaktion für meine Fortführung. Das tut mir unwahrscheinlich gut.

Ist ein Lebenstraum geplatzt?

Der Traum hat aufgehört. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Amt bekleiden zu dürfen, und hab das mit sehr viel Freude gemacht. Mit dem kompletten Team bin ich sehr verbunden. Ich war total überwältigt, dass von 41 erreichten Kollegen 37 ihre Unterschrift für meine Fortführung gesetzt haben. Das war eine Initiative der Mitarbeiter. Aber klar, nun ist die Blase zerplatzt.

Ihr Start war im Mai 2019, erst war ein normaler Spielbetrieb und dann kam Corona.

Die Zahlen gingen zunächst nach oben, der Spielplan wurde gut angenommen und wir hatten einen guten „Drive“. In der Corona-Zeit war man dann Krisenmanager. Als Mitte März 2020 das erste Mal das Theater geschlossen wurde, hat mich der letzte Kollege nachts um 3 Uhr angerufen und wollte am Telefon ein Glas Wein trinken. Das war richtig krass, weil alles über Nacht umgekrempelt wurde. Mit den wenig verbliebenen Mitarbeitern mussten wir dann Pläne schmieden. Besetzungen verkleinern, Abstände einhalten und so weiter. Man war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Verordnungen zu studieren. Auch mit anderen Intendanten war ich ständig im Austausch. Im Herbst, als wir für wenige Wochen öffnen durften, waren wir für drei Tage das einzige spielende Theater im deutschsprachigen Raum. Das macht einen schon Stolz. Aber es war sehr zermürbend, da ich selbst noch 14 Tage in Quarantäne musste, denn in der Familie gab es zwei positive Corona-Fälle – ich war negativ. Heißt also, dass man alle Geschäfte aus der eigenen Küche erledigt.

Braucht ein Theater, welches die Größe der Vorpommerschen Landesbühne hat, noch einen Intendanten?

Auf jeden Fall. Jetzt bekomme ich Anrufe von Politikern, Gemeinde- und Verwaltungsmitarbeitern, die ein Anliegen haben. Ich kann nur sagen, dass es meine Stelle nicht mehr gibt. Zur Not schreiben sie an info@vorpommersche-landesbuehne.de und jemand antwortet. Ich bin gespannt, ob ein Leitungsteam ohne Intendanten funktioniert, denn wir sind ja ein Stadttheater in zwei Kreisen und mit bis zu sechs Spielstätten, die bis zu 130 Kilometer entfernt sind. Um das Vertrauen der Leute vor Ort zu bekommen, muss man viel mit ihnen reden. Dieses Vertrauen schafft man durch Kontakt. Das wird vielleicht auf der Strecke bleiben, denn die Kollegen, die das jetzt übernehmen, haben eigentlich schon einen vollen Schreibtisch. Das ist unverantwortlich von der Kulturfabrik, ihnen nun diese Aufgabe auch noch aufzubrummen. Ich weiß nicht, ob eine Geschäftsführerin mit 25 Jahren schon die Erfahrung mitbringt und alles juristisch überblickt. Ich möchte niemanden diffamieren, denn alle Kollegen leisten super Arbeit! Aber die Entscheidung halte ich für sehr fragwürdig. Ich glaube, dass man neue Strukturen schafft, um alte zu erhalten.

„Vor einigen Vorstellungen hatte ich schon 12 Stunden vorher gearbeitet“

Das Theater war ja Ihr Leben, oder?

Ja, ich mache morgens die Augen auf und greife zum Telefon. Dann schaut man nach Anrufen, Mails und Nachrichten. Dann sind eineinhalb Stunden locker weg. Die Tage waren sehr unterschiedlich und manchmal endete der Arbeitstag auch nachts um 2 Uhr. Vor um 22 Uhr endet so ein Tag selten. Wenn mich Leute gefragt haben, was ich beruflich mache, antwortete ich denen, dass ich Auto fahre. Als sie fragten, was ich transportiere, sagte ich: mich. Zwischen Barth, Zinnowitz und Anklam kenne ich jeden Stein an der Fahrbahn. Und irgendwann habe ich aufgehört, aktiv Theater zu spielen, weil es zu viel wurde. Es gab Tage, die fingen mit Pressekonferenzen in Heringsdorf an, gingen weiter mit Besprechung in Zinnowitz, zum Radio nach Greifswald, dann noch mal nach Zinnowitz und dann 19.30 Uhr auf die Bühne – da war ich schon 12 Stunden auf den Beinen. Das war zu viel und man verliert den Spaß an der Bühne.

Mehr Zeit für die Familie nutzen

Wie sieht die Zukunft aus?

Ich nutze die neu gewonnene Zeit für die Familie, denn vor drei Wochen ist unsere Tochter geboren. Ich werde mich mit Sicherheit auf dem Theatermarkt bewerben. Aber ich finde es sehr schade, hier wegzugehen. Hier habe ich länger gelebt als irgendwo anders in meinem Leben. Ich fühle mich hier zu Hause. Ohne Meer wird schwer.

Was werden Sie besonders vermissen?

Die unbeschreiblich schönen Sommer und die wunderbaren Kollegen – die waren für mich wie eine Familie! Wenn man mehrere Spielstätten hat, hat man auch überall Freunde und Bekannte. Überall gibt es tolle Gespräche. Das möchte ich gar nicht als Arbeitszeit verbuchen, denn man lebt das Theaterleben einfach.

„Sicher habe ich Fehler gemacht – das passiert jedem“

Haben Sie Fehler gemacht, die zur Beurlaubung führten?

Sicher habe ich Fehler gemacht, denn das passiert jedem. Aber mir fallen jetzt keine ein, die zu einer Beurlaubung reichen. Zumal man mir keine Fehler genannt hat. Man muss als Intendant Entscheidungen treffen, die nicht bei jedem Mitarbeiter große Freude auslösen – das ist auch vollkommen normal. Unter anderem wollte „New Work“ leben. Heißt also, dass wir uns alle „duzen“ – vom Eleven bis zum Intendanten. Es sollte eine niederschwellige, auf Augenhöhe stattfindende Kommunikation sein. Vorher war das nicht so. Ich bin gespannt, welche Marschrichtung die neue Leitung vorgibt. Kürzlich war ich bei einem Workshop, bei welchem es um die Leitung von Landesbühnen geht. Allgemeiner Trend ist, dass es Leitungsteams gibt, aber es muss eine Person geben, die die Marschrichtung vorgibt. Es geht nicht um Macht, sondern um Kümmern. Ich habe bei der Struktur arge Bedenken, wo die Reise hingeht – drücke aber die Daumen!

„Freue mich auf mehr Zeit mit der Familie“

Auf was freuen Sie sich im nächsten Jahr?

Mehr Zeit für meine Familie und natürlich für mein Kind und meine Frau. Am Freitag – einen Tag nach meiner Beurlaubung – bin ich morgens aufgewacht und dachte, dass ich zur Arbeit muss. Das ist auf der einen Seite ein Schlag ins Gesicht, aber nun kann ich mit dem Kind durch den Park spazieren – ohne darüber nachzudenken, was man mit den Amateurdarstellern zum Jahreswechsel spielt und wie die Zuschauerzahlen des heutigen Abends sind. Oder man liest mal ein Buch, welches nichts mit Theater zu tun hat. Die vergangenen Jahre waren sehr arbeitsintensiv. Jetzt fällt natürlich auch eine Last ab. In einem Interview mit Angela Merkel fragte ein Journalist, was sie am ersten Tag nach der Bundestagswahl macht. Sie liest ein Buch und schläft dabei ein. Ich will mich nicht vergleichen, aber ein bisschen kann ich das nachvollziehen.

Sehen Sie die berufliche Veränderung auch als Chance für sich selbst?

Ja, natürlich. Ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Der Abschied tut schon weh, wenn man sich so wohl gefühlt hat.

