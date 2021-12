Vorteilsnahme in Ribnitz-Damgarten? – Bürger-Initiative stellt Stadtvertreter unter Generalverdacht

Ribnitz-Damgarten

“Schwere Geschütze“, „harte Bandagen“ und Ähnliches waren Wortgruppen, die nach der Sitzung der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung am Mittwoch fielen. Die Entrüstung angesichts der Vorwürfe der Bürgerinitiative „Für unsere Heimat – Kein Massentourismus auf Pütnitz“ war bei den ehrenamtlichen Lokalpolitikern entsprechend groß. Übrig bleibt die Erkenntnis, dass sich die Auseinandersetzung zwischen BI und Politik und Verwaltung von einer sachlichen Diskussion zum Projekt selbst mittlerweile entfernt und sich die Fronten im Kontext von Kommunalverfassung, Informationsfreiheitsgesetz und sogar Infektionsschutzgesetz verhärten.

Korruptionsverdacht gegen die Stadtvertreter?

So sind Stadtvertreter Ribnitz-Damgartens von der Bürgerinitiative unter Generalverdacht der Korruption bzw. Vorteilsnahme gestellt worden. Kein Stadtvertreter habe das Angebot der BI für ein Gespräch wahrgenommen. Die zuletzt diskutierte Machbarkeitsstudie, die im Januar in Gänze öffentlich vorgestellt werden soll, würden die Stadtvertreter nicht kennen. Also, so der Schluss, sei fraglich, auf welcher Basis die gewählten Vertreter ihre Meinung zu dem Projekt bilden könnten.

Der Vorschlag der BI: Die Stadtvertreter sollen eine eidesstattliche Versicherung abgeben, „wonach sie weder direkt noch indirekt einen finanziellen Vorteil für diese Meinung und Meinungsvertretung für das massentouristische Projekt auf Pütnitz haben“, sagte Steffen Schmidt aus der Gemeinde Dierhagen aus dem Vorstand der BI während der Einwohnerfragestunde. Auch sollen sich die Stadtvertreter verpflichten, auch in Zukunft keine finanziellen oder sonstigen Vorteile von den Investoren zu erhalten. Die Bürgerinitiative war mit etwa zehn Vertretern am Mittwoch im Begegnungszentrum zugegen.

Der ehemalige sowjetische Militärflugplatz Pütnitz während des Pangea-Festivals. Quelle: Olaf Hackethal

„So etwas zu fordern, hat schon eine Qualität“, erwiderte Andreas Gohs, Stadtvertreter der CDU/FDP-Fraktion. Der Stadtvertretung so etwas zu unterstellen, „das schlägt dem Fass den Boden aus“, sagte Bürgermeister Thomas Huth. Einen konkreten Anlass zu diesem Verdacht lieferte die BI nicht. Bekannt ist, dass ein Investor auch Stadtvertreter und Mitglied des Hauptausschusses ist. Gemeint ist Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter. Er sagt dazu auf Anfrage: „Wo die Befangenheit greift, verhalte ich mich natürlich entsprechend der Vorgaben der Kommunalverfassung“, sagt Tino Leipold.

Bislang hat es innerhalb der Stadtvertretung zu den aktuellen Planungen auch noch keine rechtswirksame Abstimmung gegeben. Seit bekannt ist, dass Center Parcs und weitere Investoren investieren wollen, läuft eine umfassende Vorplanung, über die in den vergangenen anderthalb Jahren vor allem informiert wurde. Wirklich rechtsverbindliche Diskussionen bzw. Beschlüsse können erst innerhalb des B-Plan-Verfahrens gefasst werden, das im Frühjahr kommenden Jahr beginnen soll.

Mangelhafte Informationspolitik?

Der Vorwurf der BI ist, dass die Bürger der Stadt nicht ausführlich über das Projekt informiert worden sind. Festgemacht wird dies an der bislang nicht in Gänze veröffentlichten Machbarkeitsstudie bzw. Auswirkungsanalyse. „So zu tun, als hätten wir etwas zu verheimlichen, ist an den Haaren herbeigezogen“, sagt Bürgermeister Thomas Huth.

Dass die Studie seit dem Frühjahr fertiggestellt ist, hat die Verwaltung bestätigt. Die Corona-Pandemie und Schwierigkeiten bei der Terminfindung mit dem Gutachterbüro seien Gründe gewesen, dass die Analyse noch nicht vorgestellt wurde. Am 26. Januar ist dafür eine Sondersitzung der Stadtvertretung angesetzt.

Wesentliche Kennzahlen der Studie seien in den vergangenen Monaten jedoch stets in der Kommunikation nach außen verwendet worden, unter anderem auch auf Schautafeln und während der Diskussion der beiden Bürgerforen zur Vorstellung des Projektes im August. Dass die Machbarkeitsstudie erstellt wird, hatte die Verwaltung bereits vor etwa einem Jahr veröffentlicht.

Der Masterplan des Bernsteinresorts auf Pütnitz. Quelle: privat

Steffen Schmidt von der BI sprach zudem von fünf Anfragen bei der Verwaltung, die nicht beantwortet worden seien. Auf der Homepage der BI seien diese veröffentlicht. Dort sind vier zu finden (Stand 9. Dezember, 14.41 Uhr). Eine davon sei mündlich – das bestätigte auch die BI – beantwortet worden. Zu einer weiteren seien zweimal Zwischenstände übermittelt worden, dass noch Fristen und Einwilligungen abzuwarten sind, bis eine Antwort erfolgt.

Der Zeitplan für das Projekt, eine weitere Anfrage, werde derzeit aktualisiert und soll nach der Abstimmung mit den Beteiligten im Media-Board im Schaufenster des Projektbüros veröffentlicht werden. Die Anfrage nach bisher erfolgten und laufenden Vergaben von Aufträgen müsse konkretisiert werden, da die Planungen und Untersuchungen zu dem Projekt bereits 1994 begonnen haben. Alles zur Verfügung zu stellen bedeute einiges an Kopieraufwand, an Zeitaufwand und Kosten.

Stadtvertretung austauschen?

Steffen Schmidt forderte zudem, einen Beauftragten der Rechtsaufsichtsbehörde einzusetzen. Das ist laut Kommunalverfassung möglich. Bedeuten würde dies laut dem entsprechenden Paragrafen 83, dass ein Vertreter des Landkreises die Funktion der Stadtvertretung oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters übernehmen würde. Kenner der Kommunalpolitik sprechen von einem der letzten Mittel. In der Region Ribnitz-Damgarten hat es demnach einen solchen Fall noch nicht gegeben.

Bei der Stadtvertretersitzung blieb dieser Punkt unbeantwortet. Bürgermeister Thomas Huth sagte auf Anfrage: „Ich habe keine Energie, mich damit zu beschäftigen. Ich arbeite lieber für unsere Stadt, als mich mit den Anregungen zu Paragraf 83 von Herrn Schmidt zu befassen.“

Anzeige gegen die Verwaltung

Die Bürgerinitiative hat offenbar die Verwaltung auch angezeigt, und zwar wegen Verstoßes gegen das neue Infektionsschutzgesetz. Demnach soll im Projektbüro zum Bernsteinresort dagegen verstoßen worden sein, und zwar gegen die Homeoffice-Pflicht.

„Das ist Quatsch“, so Verwaltungschef Huth. „Überall, wo es möglich ist, wird Homeoffice ermöglicht. Das ist aber, wie in diesem Fall, nicht immer möglich.“ Laut neuem Infektionsschutzgesetz muss der Arbeitgeber Homeoffice ermöglichen. Wenn es nicht möglich ist, beispielsweise der Arbeitnehmer selbst sagt, dass das nicht geht, können Mitarbeiter auch im Büro arbeiten.

„Und wir gehen über die Anforderungen des Infektionsschutzes hinaus“, so Thomas Huth. Am Arbeitsplatz gilt 3G. Doch egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft, jeder Mitarbeiter der Verwaltung werde täglich getestet.

Von Robert Niemeyer