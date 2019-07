Born

Eine Befahrenempfehlung für die Boddengewässer zwischen dem Fischland und Rügen hat der WWF Deutschland erstellt. Derzeit werden in Häfen des Bereichs insgesamt 25 großformatige Schautafeln aufgebaut. Die Hinweise sollen den Wassersportlern helfen, naturschutzgerecht im Bodden zu navigieren, sagt Florian Hoffmann, WWF-Schutzgebietsbetreuer im Ostseebüro in Stralsund. Die Tafeln auf Basis offizieller Seekarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie sind Teil des Projekts „Schatz an der Küste“.

So wurden während einer Studie die schutzwürdigsten Wasserflächen im Projektgebiet ermittelt, die auf den Tafeln zu erkennen sind. Zudem wird es Faltblätter für Wassersportler und Angler geben, um denen „auf einen Blick Orientierung zu geben, um die Boddengewässer sicher und naturfreundlich befahren zu können“, so Florian Hoffmann. Foto: Timo Richter

Timo Richter