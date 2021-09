Wochenlang kamen Katastrophenmeldungen aus Südeuropa, der Türkei und den USA. Der Klimawandel lässt eine allgemeine Verschlimmerung erwarten. Werden auch in Vorpommern-Rügen die Wälder in Flammen stehen?

Der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns ereignete sich 2019 in Lübtheen. 3000 Kräfte waren im Einsatz, 650 Menschen wurden evakuiert. In Vorpommern-Rügen ist so ein Ereignis eher unwahrscheinlich. Quelle: Jens Büttner/dpa