Wanderung gegen das Vergessen

In Gedenken an den Todesmarsch Barther KZ-Häftlinge am Vorabend des 1. Mai 1945 haben die Teilnehmer der traditionellen Gedenkwanderung von Barth nach Ribnitz-Damgarten am Freitag am Ribnitzer Rathaus Blumen niedergelegt. Gerade im 75. Jahr nach der Befreiung Nazideutschlands durch die Alliierten sei es wichtig, an die schreckliche Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts zu erinnern, so Johann Scheringer von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten MV, die zusammen mit dem Wanderbund MV und dem Humanistischen Verband Deutschland MV zu der Wanderung aufgerufen hatten.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Wanderung mit deutlich weniger Teilnehmern und unter Beachtung der Kontaktregeln statt. Ursprünglich sollte sie sogar abgesagt werden. „Doch gerade in der heutigen Zeit ist es politisch notwendig, Zeichen gegen Rechts zu setzen“, sagte Eckart Krüger, Präsident des Wanderbundes MV und einer der vier Teilnehmer, die die 34 Kilometer lange Strecke bewältigten.

Start am Barther Ehrenmal

Am Morgen hatten diese am Ehrenmal für die Opfer des Faschismus in Barth Blumen niedergelegt. Am frühen Nachmittag erreichten sie Ribnitz. Es war offiziell die 26. Gedenkwanderung, mit der an den Todesmarsch hunderter Frauen erinnert wurde, die 1945 vom KZ-Außenlager Barth nach Ribnitz getrieben wurden. Hier verhinderten jedoch couragierte Ribnitzer die Ermordung der Häftlinge. Eine deutschlandweit einzigartiges Ereignis in dieser Zeit. „Mit der Wanderung würdigen wir diese Aktion in Ribnitz“, so Eckart Krüger.

Die Wanderung wird sonst auch von Bürgern aus anderen Bundesländern begleitet, die in diesem Jahr aufgrund des Einreiseverbotes nicht teilnehmen konnten. „Die haben das sehr bedauert“, sagte Christiane Latendorf, Vorsitzende der Fraktion der Partei Die Linke im Kreistag Vorpommern-Rügens. Dennoch sei es wichtig gewesen, die Wanderung durchzuführen, „gegen das Vergessen und gegen das neue Aufstreben rechten Gedankenguts“, so Latendorf.

