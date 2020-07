Ahrenshoop

Hätte das Leben des 32-Jährigen, der am Mittwoch in der Ostsee bei Ahrenshoop ertrunken ist, möglicherweise gerettet werden können? Hätte es zumindest weitere Möglichkeiten gegeben, zu helfen?

Erst eine Stunde, nachdem das Drama am Wellenbrecher am Strandaufgang 15 begonnen hatte, sollen die ersten Einsatzkräfte an der Unglücksstelle gewesen. Auch sei an der Stelle kein Rettungsring in der dafür postierten Halterung deponiert gewesen. Diese Vorwürfe erhebt der Ersthelfer Matthias Götz, der der OSTSEE-ZEITUNG die Ereignisse aus seiner Sicht genau geschildert hat.

Notruf ging um 12.36 Uhr raus

Die Feuerwehr widerspricht dieser Darstellung. „Die Rettungskette hat funktioniert“, sagt Kay Mittelbach, amtierender Kreiswehrführer und Amtswehrführer des Amtes Darß/Fischland, der selbst am Mittwoch vor Ort im Einsatz war. Vom Absetzen des Notrufs bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien noch nicht einmal 15 Minuten vergangen. Um 12.36 Uhr ging der Notruf laut Mittelbach in der Einsatzleitstelle ein. Rettungsschwimmer der DLRG hätten vom Hauptwachturm am Strandaufgang 12, etwa 900 Meter entfernt von der Unglücksstelle, die Leitstelle informiert.

Nach Abklärung der Örtlichkeit und der Sachlage sei die Feuerwehr um 12.41 Uhr alarmiert worden. Um 12.50 Uhr waren Kameraden der Wustrower Feuerwehr vor Ort, um 12.51 Uhr sei das erste Rettungsboot im Wasser gewesen. „Die Einsatzkräfte waren schneller, als es das Gesetz vorschreibt“, so Kay Mittelbach. Vier Boote der Feuerwehr, ein Boot der Polizei und vier von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger seien vor Ort gewesen. Hinzu kam der Rettungshubschrauber, der drei Stunden lang das Gebiet mit einer speziellen Wärmebildkamera absuchte.

Der Wellenbrecher in Ahrenshoop. Quelle: Stefan Sauer

Video: Der tödliche Steinwall von Ahrenshoop aus der Luft

Während die Polizei offiziell davon spricht, dass die beiden geretteten Kinder gegen 12.30 Uhr von der Strömung am Wellenbrecher erfasst worden sind, soll das Drama laut Zeugen bereits wenige Minuten nach zwölf begonnen haben. „Wenn das stimmt, hat offenbar niemand von den Leuten am Strand das Telefon gezückt und den Notruf gewählt“, sagt Kay Mittelbach. Andererseits verweist auch die DLRG auf Anfrage auf die Mitteilung der Polizei, dass sich der Vorfall erst gegen 12.30 Uhr ereignet habe.

Am Mittwoch war ein 32-jähriger Mann am Wellenbrecher in Ahrenshoop ertrunken. Zwei Kinder waren von der Strömung erfasst worden. Das Mädchen und der Junge konnten gerettet werden. Erst gegen 17 Uhr fanden Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund die Leiche des Mannes im westlichen Bereich des Wellenbrechers.

Strandabschnitt ist unbewacht

Der Strandabschnitt am Strandaufgang 15 ist nicht bewacht, und das auch bewusst, wie Benjamin Heinke, Bürgermeister von Ahrenshoop sagt. „Wir würden den Badegästen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, wo keine Sicherheit ist.“ Denn bei Witterungsverhältnissen wie am Mittwoch hätten auch Rettungsschwimmer aufgrund der Strömungsverhältnisse und der Sogwirkung an den Steinen so gut wie keine Chance. Stattdessen werde auf Hinweistafeln auf die Gefahren des Wellenbrechers hingewiesen. Nach dem Unglück am Mittwoch wurden zusätzlich zu dem großen Schild am Strandaufgang weitere Hinweisschilder im Bereich des Wellenbrechers aufgestellt.

Dass am Tag des Unglücks der Rettungsring fehlte, sei laut Heinke tragisch gewesen. Die Halterungen würden regelmäßig kontrolliert. Am Wochenende zuvor sei der Ring an dieser Stelle noch vorhanden gewesen. „Diebstahl führte dazu, dass er nicht da war“, so Heinke. Seit Freitag hängt am Strandaufgang 15 wieder einer. Zehn bis 15 Mal pro Jahr würden in der Gemeinde Ahrenshoop Rettungsringe gestohlen.

Die Box für den Rettungsring war zum Zeitpunkt des Unglücks leer. Quelle: Stefan Sauer

Von Robert Niemeyer