Urlaub an der Ostsee - Erster warmer Sonntag: So voll war es an Stränden in MV und Schleswig-Holstein

Endlich Sonne und Wärme! Viele Menschen nutzen das Wetter für einen Ausflug an den Strand. Aber während in Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern nur ein Spaziergang drin ist, haben ein paar Kilometer weiter westlich in Timmendorfer Strand bei Lübeck in Schleswig-Holstein die Cafés geöffnet.