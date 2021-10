Ribnitz-Damgarten/Barth

Der Halbleitermangel führt im Autohandel zu immer größeren Problemen. Hierzu gehören insbesondere unzufriedene Kunden und wirtschaftliche Einbußen für die Betriebe. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) rechnet damit, dass sich durch die Situation in den nächsten Wochen und Monaten weitere Beeinträchtigungen ergeben. „Der Autohandel steht mit dem Rücken zur Wand“, so brachte es kürzlich ZDK-Präsident Jürgen Karpinski auf den Punkt.

Massive Probleme in Autohäusern und Werkstätten in der Region

Wie ist die Lage in Autohäusern und Werkstätten in der Region zwischen Ribnitz-Damgarten und Barth? Die OZ hörte sich um. Die Probleme, vor denen man derzeit stehe, seien tatsächlich schon sehr massiv und es gebe viel Unruhe im System, sagt Holger Neu. Er ist Geschäftsführer von zwölf Autohäusern der Neu-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern, dazu gehören unter anderem die Autohäuser in Ribnitz-Damgarten, Barth und Bad Sülze. Verkauft werden Wagen von VW, Audi, Skoda und Kia sowie hochwertige Gebrauchte. „Es gibt bei allen Automarken Verzögerungen bei den Lieferzeiten. Sie sind von Modell zu Modell allerdings unterschiedlich. Bei einigen Modellen, die jetzt bestellt werden, liegt die Lieferzeit bei einem Jahr. Zum Teil bekommen wir von den Herstellern derzeit auch gar keine vertraglich zugesicherten Liefertermine mehr“, so der Geschäftsführer.

Längere Wartezeiten bei Anhängerkupplungen und Alu-Felgen

Wenn sich die Auslieferung von Neuwagen verzögert, dann sei das natürlich immer sehr ärgerlich und ziehe ja auch einen Rattenschwanz nach sich. So könne der Fall eintreten, dass die Lieferfrist für ein Neufahrzeug abgelaufen ist, der Kunde aber schon seinen alten Wagen verkauft hat. Man versuche dann für die Kunden zufriedenstellende Lösungen zu finden. „Und das klappt dann auch in 19 von 20 Fällen“, sagt Neu. Verzögerungen bei der Auslieferung von Neuwagen hätten auch Auswirkungen auf Leasingverträge, fügt der Geschäftsführer noch hinzu.

Ersatzteile seien bisher noch kein großes Thema, erläutert der Geschäftsführer weiter. Da würden sich die Probleme in Grenzen halten. „Die meisten der benötigten Ersatzteile kommen in den Werkstätten unserer Autohäuser zeitnah an.“

Von Wartezeiten bei Neuwagen von sechs bis acht Monaten berichtet Manfred Widuckel, Geschäftsführer des gleichnamigen Auto-Centers im Ribnitzer Gewerbegebiet West. In normalen Zeiten seien es zwischen drei und fünf Monate, bis die Hyundai- und Toyota-Fahrzeuge den Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen. Was Ersatzteile angehe, sei die Lage durchwachsen, sagte Widuckel weiter. Während es zum Beispiel bei solchen Verschleißteilen wie Filtern und Bremsen noch keine Probleme gebe, sehe es unter anderem bei Anhängerkupplungen und Alu-Felgen schon anders aus.

Hartmut Westphal, Inhaber einer freien Werkstatt im Ribnitzer Gewerbegebiet West, verfolgt die insgesamt angespannte Situation auf dem Ersatzteilmarkt sehr genau, bleibt aber relativ gelassen. „Zwar hat sich zum Beispiel mal die Belieferung mit Spoilern aus Spanien verzögert, auch bei der Belieferung mit Antriebsmanschetten gab es Probleme. Aber insgesamt werden wir nach wie vor gut mit Ersatzteilen versorgt. Das trifft auch auf elektronische Bauteile zu, ohne die bekanntlich heutzutage kein Auto mehr läuft.“

Je mehr Lieferanten, desto geringer das Risiko

Dass es bei den Ersatzteilen in seiner Werkstatt noch nicht wirklich eng geworden ist, führt Westphal darauf zurück, dass er nicht von einer Marke abhängig ist. „Ich habe vier Lieferanten, was der eine nicht hat, das hat der andere auf Lager.“

Und wie sieht es bei solchen Verschleißteilen wie Winterreifen aus? Wer neue Winterreifen möchte, der bekomme sie auch rechtzeitig. Normalerweise sind die von der Werkstatt bestellten neuen Reifen nach zwei Tagen da, jetzt könne es aber auch mal vier Tage dauern, so Westphal. Das hänge aber eher mit logistischen Problemen zusammen.

Lieferengpässe bei Reifen gibt es auch im Autohaus Krohn in Ribnitz-Damgarten nicht, berichtet Geschäftsführer Peter Krohn. Bei bestimmten Auto-Ersatzteilen, wie zum Beispiel Öl-Filtern, gebe es allerdings zum Teil Verzögerungen bei der Belieferung. Aber dadurch, dass man bei den Lieferanten auch mal wechselt, bekomme man am Ende dann doch alle Ersatzeile, die man in der Werkstatt brauche, so Krohn. Das Unternehmen mit der typenoffenen Werkstatt ist auch Suzuki-Vertragshändler für Bootsmotoren. „Bei denen gibt es derzeit Wartezeiten von bis zu neun Monaten“, sagt Krohn.

Von Edwin Sternkiker