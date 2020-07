Ribnitz-Damgarten

Dass Wasser bekanntlich keine Balken hat, haben die Ribnitzer mal wieder Anfang März 1935 erfahren müssen: Seit drei Tagen drückt ein kräftiger Nordostwind das Wasser der Ostsee unaufhörlich in den Ribnitzer See. Die Gänsewiese, die Klosterwiese, den Hafen hat sich das Wasser einverleibt.

Eineinhalb Meter über Normal hat sich der Wasserspiegel großflächig erhoben. Die Straße nach Damgarten ist stellenweise überflutet. Fahrzeuge können die Straße, sich langsam vortastend, weiter befahren. Das Passgehöft hingegen gleicht einer Insel. Dessen Besitzer hat seine Schweine vorsichtshalber zu Bekannten nach Damgarten gebracht.

Hochwasser ruft Erinnerungen hervor

Weniger Glück hat Wächter Miercke in der sogenannten Pfänderhütte in den Stadtwiesen vor den Toren der Stadt Richtung Fischland gelegen. Die Hütte, in der sich auch seine Frau und ein Enkelkind aufhalten, ist von den Wassermassen eingeschlossen. Wagemutig trotzt Miercke der Witterung und macht sich zu Fuß auf den Weg nach Wustrow, um von dort telefonisch die Ribnitzer Feuerwehr zu alarmieren. Die Bergung endet erfolgreich. Die Familie findet zunächst in einem Haus im „Ostseebad“ Ribnitz Unterkunft.

Das Hochwasser führt deutlich vor Augen, welche Gefahren durch das kühle Nass drohen können. Es sind 1935 keine Menschenleben zu beklagen, aber das steigende Wasser ruft bei manchem Küstenbewohner die Erinnerung an die Silvestersturmflut 1913, bei Älteren an die verheerende Flut des Jahres 1872 hervor.

Ribnitz ist 1935 „bezirksreif“

Auf umso fruchtbareren Boden fällt am 17. Juni 1935 eine Versammlung des Landesverbandes Mecklenburg der DLRG im Hotel Kaiserhof in Ribnitz. Sie ist gut besucht. Ziel ist nicht nur die Verbreitung von Informationen und die Werbung neuer Mitglieder, sondern auch die Gründung einer eigenständigen Ribnitzer Bezirksgruppe. Einzelne Mitglieder sind seit Längerem in der Boddenstadt für die DLRG aktiv. So wird den Herren Höppe und Lewerenz ausdrücklich gedankt, die mit ihrem unermüdlichen Engagement dafür sorgten, dass Ribnitz nun „bezirksreif“ ist.

Werbeheft der DLRG um das Jahr 1935. Quelle: Sammlung Jan Berg

Die DLRG selbst wurde 1913 gegründet. Trauriger Anlass war der Tod von 16 Menschen, darunter zwei Kindern, nach dem Einsturz der Seebrücke in Binz im Jahr zuvor. Sie ertranken qualvoll in der Ostsee, weil sie – wie die überwiegende Mehrzahl der Deutschen – nicht schwimmen konnten. Diesem Missstand soll mit der Arbeit der DLRG aktiv begegnet werden. Der Krieg und die Inflation lähmten zunächst die Arbeit, so dass das Vereinsleben nahezu vollständig zum Erliegen kam. Dem Niedergang folgte jedoch die engagierte Neugründung im Jahr 1925.

Aus Gesellschaft wird Gemeinschaft

Mitte der 1930er Jahre lassen im Deutschen Reich jährlich 5000 Menschen ihr Leben, weil sie des Schwimmens unkundig sind. Die DLRG wählt deshalb unmissverständliche Worte: „Helft uns im Kampf gegen den nassen Tod! Er reißt Tausende von Menschen alljährlich aus unserer Mitte.“ Neben der aktiven Wasserrettung setzt sich die DLRG dafür ein, dass Schwimmunterricht an allen Schulen obligatorisch wird.

Im Zuge der Gleichschaltung unter den Nazis muss sich die DLRG dem Reichssportführer unterordnen. Aus der „Gesellschaft“ wird eine „Gemeinschaft“. Und der Ton wird martialischer, aber das Ziel blieb das gleiche: „Ein Deutscher, der rettet . . . kann noch lange nicht das, was das Vaterland von ihm fordert. Er hat zu üben, bis er den Bedingungen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft entspricht. Erst dann hat er das Recht, sich Rettungsschwimmer zu nennen.“

Die Ribnitzer Versammlung endet mit einer „Schauvorführung“ im Hafen. Einwohner können sich ab sofort beim neuen Bezirksleiter Lewerenz in der Steinstraße oder beim Schriftführer Bandel in der Nizzestraße melden. Damit kann auch in Ribnitz das Ziel des Reichsportführers gezielt verfolgt werden: „Jeder Deutsche ein Schwimmer, jeder Schwimmer ein Retter!“

Von Jan Berg