Warum Apotheker und Tierärzte in Barth nicht gegen Corona impfen wollen

Während einige Apotheker sich auf das Impfen gegen Corona bereits vorbereitet haben, teilen die drei Apotheken in Barth mit, dabei nicht mitzumachen. So informiert die Bodden-Apotheke auf Facebook zum Beispiel darüber, dass sie das Impfen den Hausärzten der Stadt überlässt.

Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür geebnet worden, dass neben Ärzten befristet auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte gegen Corona impfen dürfen. Als bundesweiter Stichtag für den Start galt der 8. Februar. Der Bundestierärztekammer zufolge ist das Impfen in eigener Praxis noch nicht möglich. Im Rahmen eines mobilen Impfteams beziehungsweise in einem Impfzentrum sei es für Tierärzte nach einer Schulung aber erlaubt.

Hausärzte können den Bedarf an Corona-Impfungen decken

„Aufgrund der guten Versorgung in unserer Region sowie der zügigen Terminvergabe in den Arztpraxen und Impfzentren wird die Bodden-Apotheke KEINE Corona-Impfungen anbieten“, heißt es von der Bodden-Apotheke auf Facebook. Ein Grund sei auch, dass spezielle Räumlichkeiten benötigt werden würden, die in der Apotheke nicht vorhanden sind. Auf Facebook gibt die Apotheke drei Arztpraxen inklusive Telefonnummern an, bei denen Impfungen möglich sind.

Den Bedarf sieht auch Mario Meusel, Inhaber der Ostsee-Apotheke in Barth derzeit nicht. Vom Thema Corona-Impfungen möchte er Abstand nehmen. Generell sagt er aber: „Impfen in der Apotheke ist nicht die schlechteste Idee.“ Das habe sich in anderen Ländern bereits bestätigt. „Aber wenn die Hausärzte den Bedarf decken können, dann ist es nicht notwendig.“

Apotheker sind fähig, zu impfen

Ein größeres Problem sieht er eher darin, dass die Trennung zwischen Diagnostik und Arzneimittelversorgung und damit zwischen Arzt und Apotheker aufgeweicht werde. Das sei aber durch den Onlinehandel und die Ferndiagnostik ohnehin bereits der Fall.

Die Kritik, dass Apotheker nicht dafür ausgebildet seien, wie beispielsweise Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer MV, erklärte, verstehe Meusel nicht. Er verweist auf die Weiterbildungsangebote für Apotheker, die es laufend gebe. „Als Geimpfter muss man sich keine Sorgen machen, dass es technisch nicht gut ist“, meint er. Im Notfall würden Hausärzte schließlich auch nur den Rettungsdienst rufen.

Tierarzt sind Risiken beim Impfen zu groß

Anders sieht das der Barther Tierarzt Dr. Jozef Pataky. „Falls doch etwas passiert oder schief geht, werden wir dafür verantwortlich gemacht“, sagt er. Rechtlich sei die Lage für ihn nicht ganz klar. Zwar gebe es eine Weiterbildung dafür, da bekomme man am Ende aber auch bloß ein Zertifikat. „Für mich ist ein Zettel noch keine adäquate Bescheinigung, dass jemand etwas kann“, meint er. Schließlich gebe es heutzutage auch gefälschte Impfpässe, die im Umlauf sind. Zu groß wäre für ihn die Sorge, dass er aufgrund der Konsequenzen, dass er Menschen impft, seinen Job verliert. „Wir als Tierärzte sind für die Vierbeiner zuständig“, sagt er klar.

Rechtliche Vorgaben Impfen von Menschen ist eine ärztliche, keine tierärztliche Leistung. Um die Impfung durch Tierärztinnen und Tierärzte zu ermöglichen, wurde durch den Beschluss des „Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Pandemie“ mit dem § 20b Infektionsschutzgesetz eine solche Erlaubnis geschaffen. Der Gesetzgeber verpflichtet impfwillige Tierärzte aber zur Teilnahme an einer ärztlichen Schulung. Diese umfasst fünf Stunden Theorie sowie zwei Stunden „Praktikum“ im Impfzentrum oder Ähnlichem. Der theoretische Teil wird ortsunabhängig, zum Beispiel als Live-Onlinevortrag, und/oder terminunabhängig angeboten werden. Außerdem müsse die vollständige Schutzimpfung gegen Covid-19 vorliegen. Bei der Schulung werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der Schutzimpfung gegen das Coronavirus vermittelt. Das heißt Aufklärung, Erhebung der Anamnese einschließlich der Impfanamnese und der Feststellung der aktuellen Befindlichkeit zum Ausschluss akuter Erkrankungen oder Allergien, weitere Impfberatung und Einholung der Einwilligung der zu impfenden Person. Des Weiteren müsse über Notfallmaßnahmen bei eventuellen akuten Impfreaktionen informiert werden und Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung dieser Notfallmaßnahmen müssen erlernt werden. Quelle: Bundesärztekammer

Er habe schließlich nicht umsonst seinen Beruf gewechselt. Früher war er Humanmediziner. Aufgrund von „systematischen Problemen und dem Haufen an Bürokratie“, wie er sagt, habe er sich aber umorientiert. „Als Arzt arbeitet man die meiste Zeit am Schreibtisch und nicht mit den Patienten“, sagt Dr. Pataky. Das sei jetzt anders. „Und Tiere sind dankbarer als Menschen.“ Theoretisch seien Impfungen von Tierärzten zwar möglich, der Respekt vor den Menschen aber zu groß.

