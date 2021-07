Warum Bad Sülzer in den alten Schlecker einbrechen wollen

Bad Sülze

Mit der Eröffnung der Levy-Ausstellung und dem Salzfest am vergangenen Wochenende ging es los, bis zum 12. September und nach dem Wunsch der Initiatoren auch weit darüber hinaus soll Bad Sülze ein ganzes Stück weit aufblühen. Oder viel mehr erwachen. Kleinstadterwachen, so lautet nämlich der Titel des Veranstaltungssommers in der Dahlienstadt. So gut wie jedes Wochenende und vereinzelt auch an den Wochentagen sind etliche Veranstaltungshöhepunkte geplant.

Traditionelle Höhepunkte und neue Ideen

„Die Idee bzw. das Projekt wurde im vergangenen Jahr entwickelt“, sagt Uwe Bobsin vom Verein Freundeskreis Popkultur. Dabei sei es gar nicht so sehr darum gegangen, eine alternative Veranstaltungsform für Pandemie-Zeiten zu finden, auch wenn im vergangenen Jahr die traditionellen Höhepunkte wie das Salzfest, das Salzstadtfestival oder das Dahlienfest bekanntlich nicht oder nicht in gewohnter Form stattfinden konnten. Die Idee eines Kultursommers sei vor allem entstanden, um „unseren kleinen Ort künstlerisch in Szene zu setzen“, so Uwe Bobsin.

Der Titel „Kleinstadterwachen“ sei dabei zweideutig zu verstehen. Auf der Hand liegt die Lebendigkeit und Ausgelassenheit der vielen kulturellen Veranstaltungen. Bobsin und seine Mitstreiter hoffen aber auch auf ein gewisses nachhaltiges Erwachen. „Wir möchten unsere Stadt in ein anderes Licht setzen. Dabei zeigen wir die schönen, aber auch die nicht so schönen Seiten“, so Uwe Bobsin.

Schlecker wird aufgebohrt

Uwe Bobsin, Freundeskreis Popkultur Bad Sülze. Quelle: Edwin Sternkiker

Fast sinnbildlich dafür steht der ehemalige Schlecker-Markt in der Bad Sülzer Innenstadt. Noch immer sind die Schaufensterscheiben von innen mit der Schlecker-Werbung beklebt. Seit fast zehn Jahren ist die Gewerbefläche ungenutzt. 2012 schlossen nach der Insolvenz der Kette bekanntlich sämtliche der blauen Drogerie-Geschäfte. Schandflecke wie diese gibt es in der Dahlienstadt einige. Die Reihe Kleinstadterwachen soll einen Beitrag leisten, die Stadt bekannter zu machen und vielleicht den einen oder anderen Interessenten anzulocken, der möglicherweise in Bad Sülze investieren möchte.

Die Schlecker-Filiale spielt beim Kleinstadterwachen laut Uwe Bobsin eine zentrale Rolle. Die Schaufenster sollen von der Beklebung befreit werden. Die Fläche soll für verschiedene Aktionen genutzt werden.

Tatsächlich hat aber offenbar niemand mehr einen Schlüssel für die Ladenfläche, noch nicht einmal die Eigentümer des Gebäudes. Die stellen zwar die Gewerberäume zur Verfügung. Den Weg hinein müssen die Initiatoren des Kleinstadterwachens jedoch selber finden. „Wir müssen das Schloss aufbohren. Wir werden in den Schlecker quasi einbrechen“, sagt Uwe Bobsin.

In den Gewerberäumen sollen dann verschiedene Veranstaltungen stattfinden wie Gesprächsrunden, Workshops, Kino- oder Theatervorführungen und vieles mehr. „Das ist ein bisschen verrückt. Aber wir wollen zeigen, wie unsere Stadt belebt werden kann“, so Uwe Bobsin.

Das gelte auch und überhaupt für die gesamte Innenstadt, etwa mit Soundcollagen, die an einigen Ecken zu hören sind. Auch ein Open-Air-Kino an der Rückwand des Rathauses ist geplant (24. und 25. Juli). Vom 12. bis 22. Juli ist ein Workcamp für Kinder und Jugendliche geplant, die passend zum Thema kleine Shows und Theaterstücke entwickeln, die vom 23. bis 25. Juli aufgeführt werden sollen.

Dreitägiges Salzstadtfestival

Zuvor steht in dieser Woche von Donnerstag bis Sonnabend, 8. bis 10. Juli, aber das Salzstadtfestival auf dem Programm. Bis zur Corona-Krise fand das Festival rund um die Kirche an einem Tag statt. Um den Besucherstrom etwas zu entzerren, auch aufgrund der Corona-Regeln, ist nun ein dreitägiges Programm geplant. Am Donnerstag gibt es ab 18 Uhr ein französisches Büfett und ab 20 Uhr ein Konzert von Monsieur Pompadour. Am Freitag öffnet das Gelände ebenfalls ab 18 Uhr. Eine Luftakrobatik-Show ist geplant, außerdem Konzerte mit The Wake Woods und Die Zöllner. Der große bekannte Familiennachmittag startet am Sonnabend um 14 Uhr mit Kinderschminken, Mitmachzirkus, Live-Musik und vielem mehr. Die Rocknacht RockSalina beginnt um 18 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Animal’s Secret, Off Limits, Miu und Five Men & Friends.

Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juli, ist außerdem die Aktion „Stadt in Takt“ geplant. Im Café Wunderbar, in Fried’s Café und im Salzmuseum kann am Freitagabend beim Hinterhof-Tanz zu Live-Musik getanzt werden. Am Sonnabend finden stadtweit verschiedene Aktionen statt mit Open-Air-Kino, Straßenmusik, Koch-Aktionen, Stadtbummel und vielem mehr. Am Sonntag gibt es ein Klassik Picknick, Sport und Spiel und Sommerfasching. An diesem Wochenende präsentieren sich vor allem die vielen Vereine Bad Sülzes.

Klappstuhlkonferenz

Eine ausgefallenere Idee ist die Klappstuhlkonferenz. Wie eine wandernde Talk-Show sollen an verschiedenen Orten, etwa an verfallenen Häusern, Klappstühle aufgestellt werden. Hier stellen sich dann beispielsweise die Eigentümer der Häuser den Fragen der Bürger oder diskutieren Entscheidungsträger mit Anwohnern. „Damit möchten wir die Bürger aktivieren, sich an den Debatten zu beteiligen“, so Uwe Bobsin.

Die bekannten Wunderbar-Konzerte über den Sommer hinweg sind ebenfalls Bestandteil des Kleinstadterwachens, das seinen Abschluss mit dem Dahlienfest am 11. und 12. September findet.

Das Programm ist zu finden unter www.wunderbarkonzerte.de/de/Kleinstadterwachen.

Von Robert Niemeyer