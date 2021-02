Dändorf

Seit jeher waren die Fischländer und mit ihnen auch die Dierhäger und Dändorfer mit dem Meer vertraut, denn der Landstrich zwischen Bodden und Ostsee gab durch den überwiegend kargen Boden kaum eine ausreichende Lebensgrundlage für die Bewohner. So war neben der Landwirtschaft die Fischerei der Haupterwerbszweig. Und auch der Seehandel entwickelte sich schrittweise. Aus den Anfängen entstand für die Region langsam ein neuer Berufszweig, der Mitte des 19. Jahrhunderts seine „Hoch“-zeit hatte und vielen küstennahen Dörfern einen großen Wohlstand brachte.

Der Ribnitzer Chronist Paul Kühl berichtet dazu, dass in dem kleinen Dorf Dändorf um 1860 bis 1870 sogar ein so ungeahnter Wohlstand erblühte, dass es als das damals verhältnismäßig reichste mecklenburgische Dorf galt. Und der Gönner des Fischlandes, Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg, der selber hier mit manchen Schiffsparten (Eigentumsanteilen) beteiligt war, es „mein Golddorf“ nannte.

1867 wurden 30 Schiffer (Kapitäne) im Dorf gezählt

Verständlicher wird diese Aussage, wenn man sich mit der Volkszählung aus dem Jahre 1867 beschäftigt. Damals gingen die beauftragten Zähler im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin von Haus zu Haus und nahmen alle zum Haushalt gehörenden anwesenden und abwesenden Personen auf. Dabei wurde dokumentiert, dass es zu der Zeit in Dändorf 364 Einwohner gab, die sich auf das Schulhaus, das Mühlengehöft, 6 Erbpachthufen und 59 Büdnereien verteilten. Ausgehend vom Stand bzw. Beruf des Haushaltsvorstandes der Büdnereien ergibt sich folgende interessante Aufschlüsselung: 30 Schiffer (Kapitäne), 3 Steuermänner, 2 Schiffsköche, 3 Matrosen, 8 Schifferwitwen, ein Fährmann, ein Fischer, 3 Schiffer a. D., 7 Handwerker / Arbeitsmänner, eine alleinstehende Frau. Weitere drei Schifferfamilien wohnten zur Miete in Einliegerwohnungen. Bezieht man alle Gehöfte Dändorfs ein, waren also mehr als drei Viertel der Haushalte ganz unmittelbar mit der Seefahrt verbunden.

Und auch die Schiffe, welche von den Schiffern geführt wurden, waren oft bis zur Hälfte ihres Wertes im Eigentum der Dändorfer Einwohner. Man erzählt sich noch heute, dass, wenn ein Schiffer nach einer erfolgreichen Fahrt heimkehrte, die Schifferfrau mit einer Schürze voll Goldmark durch das Dorf ging und den Gewinn entsprechend den Eigentumsanteilen ausgab. Das erklärt den großen Wohlstand des Dorfes zu dieser Zeit. Aber nicht jeder Seefahrer kehrte zurück. Immer wieder blieben Männer mit ihren Schiffen auf den Weltmeeren verschollen. Was die Söhne aber nie abhielt, gleich ihren Vätern dem Ruf der See zu folgen.

Dampfer brachten Segelschifffahrt zum Erliegen

Der außerordentlich hohe Anteil an Kapitänen in Dändorf und die außergewöhnliche Entwicklung Dändorfs sind zweifellos auf die 1850 erfolgte Einrichtung einer Navigationsvorbereitungsschule im Ort zurückzuführen. Hier konnten sich die Seeleute in den Wintermonaten das theoretische Wissen aneignen – zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen an der nahen amtlichen Navigationsschule in Wustrow. Der Unterricht an der Vorbereitungsschule selbst kostete kaum etwas, so dass auch sozial Schwächere die Gelegenheit hatten und nutzten (!), sich fortzubilden.

Gegenüber der am Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt aufkommenden Dampfschifffahrt konnte sich die Segelschifffahrt nicht behaupten und kam innerhalb weniger Jahre fast völlig zum Erliegen, was wiederum große Veränderungen für Dändorf und seine Bewohner mit sich brachte. Aber das ist eine andere Geschichte. Wer mit offenen Augen durch den Ort geht und um die Geschichte Dändorfs weiß, spürt sie noch immer. Wie vor 150 Jahren reihen sich die Schifferhäuser an der breiten gepflasterten Dorfstraße, die sich vom damaligen Dorfanfang bis zum Bodden zieht. Sie vermitteln noch heute einen Eindruck der soliden Behäbigkeit und des großen Wohlstandes des einstigen „Golddorfes“.

Von Guido Keil