Warum Ribnitz 1934 um ein Haar die Bezeichnung „Ostseebad“ verlor

Ribnitz

Die Anfangseuphorie des Novembers 1927 ist dann doch recht schnell verflogen. Damals trat Stadtrat a. D. Falkenberg zum ersten Mal mit seiner Idee an die Öffentlichkeit, auf den Ribnitzer Stadtwiesen zwischen Dierhagen und Wustrow ein Ostseebad zu errichten. Goldgräberstimmung machte sich breit. „Ostseebad Ribnitz“ – das klang mondän und verheißungsvoll. In weniger als vier Wochen lag der Pachtvertrag zwischen Stadt und Falkenberg unterschriftsreif auf dem Tisch. Falkenberg verpachtete nun die in einzelne Parzellen unterteilte Fläche an Interessenten weiter. Bis Mitte Februar 1934 sind über 300 Parzellen an den Mann oder die Frau gebracht.

Bau von Häusern kommt nur schleppend voran

Doch Falkenberg erweist sich als ein undurchsichtiger, wenig Vertrauen stiftender Vertragspartner. Zu oft bilden Wort und Tat bei Falkenberg keine Einheit. Der Bau von Häusern kommt ab 1929 nur noch schleppend voran. Gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit bei seinen Pächtern. Sie beklagen die unzureichende „Wasser- und Lichtversorgung, … die schlechten Wege und … die mangelnden Anpflanzungen“ im Ostseebad.

Anfang März 1932 wird gegen Falkenberg ein Konkursverfahren eröffnet. Die Stadt Ribnitz wirft ihm zudem Vertragsverletzungen vor und sieht sich deshalb als rechtmäßige Eigentümerin des Ostseebades. Gerichtliche Auseinandersetzungen folgen.

Und nun auch noch das. Im April 1934 wendet sich der Landesverkehrsverband Mecklenburg (Tourismusverband) an den Verkehrsverein in Ribnitz und untersagt die weitere Verwendung des Namens „Ostseebad“ in „allen Werbeschriften“ und der öffentlichen Kommunikation. Schilder und Plakate sind zu entfernen. Es darf ferner nicht mehr damit geworben werden, dass dort keine Kurtaxe erhoben wird. Denn die Nutzung der Bezeichnung „Seebad“ erfolgt in Ribnitz missbräuchlich, weil keine „für den Betrieb des Seebades erforderlichen Einrichtungen getroffen (wurden) und in gebrauchsfähiger und gebrauchsüblicher Form...(unterhalten werden)“.

In Ribnitz zeigt man sich von diesem Schreiben unbeeindruckt und betreibt weiter „lebhafte Propaganda für das sogenannte ,Ostseebad Ribnitz‘“. Sehr zum Unmut der benachbarten Ostseebäder, die sich darüber beschweren. Auch der von der Post verwendete Briefstempel mit der Bezeichnung „Ostseebad Ribnitz“ wird weiterverwendet. Im Mai und Juni erreichen neuerliche Briefe vom Landesverkehrsverband die Boddenstadt. Sie bleiben ohne Reaktion.

Der alternative Vorschlag, die Parzellen doch in „Kolonie Ribnitz“ umzubenennen, verhallt ungehört. Zugegebenermaßen plagen die Stadt zu diesem Zeitpunkt ganz andere Sorgen. Der Bürgermeister wird im März 1934 des Amtes enthoben, die Stadt bis zum Jahresende von zwei kommissarischen Bürgermeistern verwaltet. Ribnitz ist hoch verschuldet. Die Zahlungsunfähigkeit droht.

Landgericht entscheidet zu Gunsten der Stadt

Erst Ende Juni 1934 bemüßigt sich der Vorsitzende des Ribnitzer Verkehrsvereins, Rechtsanwalt Paul Spiegelberg, auf die Schreiben zu reagieren. Spiegelberg sieht keine Veranlassung irgendetwas zu ändern: „… Im Übrigen vertreten wir die Ansicht, dass das Ostseebad Ribnitz ebenso gut und vielleicht noch besser als mancher andere Ort die Bezeichnung ,Ostseebad‘ tragen kann. Wasserleitung, elektrisches Licht, Arzt, Post, gute Verbindung, gute Gaststätten und gute Pensionshäuser sind vorhanden, der Strand ist in Ordnung und wir wüssten nicht, was dort fehlen sollte.“ Der Landesverkehrsverband beißt auf Granit.

Bevor man sich genötigt sieht, „die mecklenburgische Regierung zum Einschreiten zu veranlassen“, wendet sich der Landesverband in seiner Verzweiflung an den Ribnitzer Studiendirektor Julius Warnkroß. Er möge sich des Themas annehmen. Doch auch Warnkroß kann kein Umdenken herbeiführen. Aber der Druck seitens der politischen Entscheidungsträger erhöht sich. Im November 1934 greift die Stadtverwaltung das Thema auf und tritt in Kontakt mit Falkenberg. Hauptargument der „Gegner der Bezeichnung ,Ostseebad‘ (sei) die fehlende Kurtaxe“.

Die Verträge besagen jedoch, dass die Kurtaxe in der Pachtzinssumme enthalten sei. Hierzu möge sich Falkenberg umgehend äußern, weil ein offizieller Entzug der Ortsbezeichnung nun wie ein Damoklesschwert über der Siedlung schwebt. Der Vorgang wird wieder und wieder vorgelegt, letztmalig im Juni 1936. Falkenberg schweigt.

Im Februar 1938 entscheidet das Rostocker Landgericht zugunsten der Stadt Ribnitz und gegen Falkenberg. Seit 1939 wird im Ostseebad Ribnitz offiziell eine Kurtaxe eingeführt. Die Bezeichnung „Ostseebad“ ist gesichert.

Von Jan Berg