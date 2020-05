Warum Ribnitz-Damgarten eine Containerschule kauft

Ribnitz-Damgarten

Trotz aller Widrigkeiten in der aktuellen Corona-Krise laufen die Planungen für den Bildungscampus in Ribnitz nach wie vor auf Hochtouren und im Zeitplan. Vor wenigen Tagen begannen auf dem Sportplatz an der Bernsteinschule die Arbeiten für den Bau einer Containerschule. Während der etwa zweijährigen Bauphase soll dieses Gebäude von den Schülern der Orientierungsstufe genutzt werden. Die Grundschüler ziehen in den Standort Mühlenberg. Ab dem kommenden Schuljahr soll die Modulschule genutzt werden.

Längere Nutzung geplant

In den meisten Fällen werden diese Modulschulen als Übergangslösung von den Kommunen jedoch nur gemietet. Die Stadt Ribnitz-Damgarten als Trägerin der Bernsteinschule kauft in diesem Fall jedoch das Ensemble. Der Grund: Die Räume sollen auch nach Fertigstellung des Grundschulneubaus und nach Abschluss der Sanierung der Demmlerschule und der Schule in der Berliner Straße weiter genutzt werden.

Denn Stand jetzt ist die Zukunft des Hortes der Grundschule offen. Eine Option ist beziehungsweise war, dass der Hort in die benachbarte Pestalozzi-Förderschule einzieht. 2018 hieß es von der Landesregierung, dass Förderschulen in Mecklenburg-Vorpommern aufgelöst werden sollen. Die Schüler sollen im Zuge der Inklusion in Regelschulen unterrichtet werden. Bis 2024 sollte der Plan umgesetzt werden. Zuletzt wurde diese Frist bis 2028 verlängert.

Interimslösung kostet 2,5 Millionen Euro

„Bis eine Entscheidung dazu fällt, wird die Modulschule für den Hort nachgenutzt“, teilte Ribnitz-Damgartens Stadtarchitekt Heiko Werth am Dienstag während der Sitzung des Bildungsausschusses der Stadtvertretung mit. Etwa 200 Hortkinder sollen dann ab dem Schuljahr 2022/23 in der Modulschule betreut werden.

2,5 Millionen Euro sind für den Kauf beziehungsweise Bau der Interimslösung einkalkuliert. Bauamtsleiter Heiko Körner teilte jüngst mit, dass die tatsächlichen Kosten etwas niedriger seien. Die Modulschule nur zu Mieten, währe aufgrund der absehbaren längerfristigen Nutzung des Gebäudes unwirtschaftlich, wie Heiko Werth sagte. „Ab dem dritten, spätestens ab dem vierten Jahr wäre Mieten teurer als ein Kauf.“

Das Projekt Bildungscampus habe ein Investitionsvolumen von etwa 29,5 Millionen Euro. Geplant sind Fördermittel in Höhe von knapp 13,6 Millionen Euro. Die Stadt bemühe sich jedoch um weitere Unterstützung vom Land. Der Eigenanteil der Stadt in Höhe von etwa 15,9 Millionen Euro müsse ansonsten über die liquiden Mittel und Kredite finanziert werden.

Zwei Bauphasen

Geplant ist in der ersten Phase des Projektes ein Neubau für die Grundschule und grundhafte Sanierung der Schule in der Demmler-Straße. Außerdem sollen in dieser Phase die Außenanlagen erneuert werden. Auch eine Einfeld-Sporthalle soll neu gebaut werden. Zum Start des Schuljahres 2022/23 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

So soll die neue Schule aussehen: Links der Neubau, angeschlossen an den sanierten Bestandsbau der Demmler-Schule. Quelle: Inros Lackner

Anschließend soll die Schule in der Berliner Straße saniert werden. Dann zieht der Hort in die Modulschule. Die Schüler aus der Berliner Straße ziehen dann in den Standort Mühlenberg.

