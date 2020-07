Warum Ribnitz-Damgarten eine Stadtordnung bekommt

Ribnitz-Damgarten

Das Wort Verordnung hat es in diesem Jahr zu einiger Berühmtheit gebracht. Mit der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde bzw. wird nach wie vor festgelegt, was in der andauernden Corona-Pandemie erlaubt und nicht erlaubt ist, was geöffnet sein darf und was geschlossen bleiben muss.

Mit Verordnungen können Regierungen verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens regeln. Auch Kommunen haben die Möglichkeit, Verordnungen zu erlassen, unter anderem im Bereich öffentlicher Sicherheit. „Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern lässt das zu“, erklärt Ingo Woyczeszik, Sachgebietsleiter Ordnungsangelegenheiten in der Stadtverwaltung.

Anzeige

Verordnung ersetzt Satzung

Und deshalb bekommt Ribnitz-Damgarten nun eine Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Ribnitz-Damgarten, kurz: eine Stadtordnung. Über diese müssen bzw. dürfen die politischen Gremien dabei nicht abstimmen. Die Verordnung wird vom Amt Ribnitz-Damgarten, also vom Amtsvorsteher Burkhard Schade, erlassen, muss zuvor aber vom Landkreis Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Demnächst soll die Verordnung laut Ingo Woyczeszik an die Kreisverwaltung geschickt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Bislang wurde die Sicherheit und Ordnung in der Bernsteinstadt und in ihren Ortsteilen lediglich durch eine Satzung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geregelt. „Doch wenn wir so etwas regeln, müssen wir es laut Gesetz als Verordnung machen“, so Heiko Körner, Leiter des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften in der Stadtverwaltung, dem auch das Ordnungsamt unterstellt ist.

Was ändert sich?

Die neue Verordnung übernimmt in weiten Teilen die Regelungen der Sicherheits- und Ordnungssatzung. So ist beispielsweise weiterhin das Befahren von und Parken auf Park- und Grünflächen mit motorisierten und bespannten Fahrzeugen verboten, ebenso wie das achtlose Wegwerfen von Müll, Essensresten oder Papier. Krachmacher wie Rasenmäher, Kreissägen oder Schlagbohrer dürfen auch weiterhin nur zwischen 7 und 19 Uhr betrieben werden.

Neu eingefügt sind Regelungen zum Verhalten auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Diese Ergänzungen sind infolge der Erkenntnisse des Geschehens auf dem Ribnitzer Markt in den vergangenen zwei Jahren eingefügt worden. So sollen nun beispielsweise Personengruppen ab mindestens drei Personen verboten sein, wenn sie Passanten beispielsweise bei der Nutzung der öffentlichen Anlage oder des Platzes behindern. Lärm, insbesondere Musik in einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen stört, ist ebenfalls verboten. Und ja, auch die Verrichtung der Notdurft in der Öffentlichkeit ist nun offiziell verboten. Eine Formulierung, die sich vor allem an die Wildpinkler bei Volksfesten in der Stadt richtet.

Erlaubt war dies bislang sicherlich dennoch nicht, ist das Wildpinkeln im Bundes-Ordnungswidrigkeitengesetz in Paragraf 118 zur Belästigung der Allgemeinheit angesiedelt, wenngleich dort nicht explizit erwähnt. Die Stadtordnung präzisiert die Einstufung dieser Handlungen nun.

Neu ist auch, dass Alkohol und andere berauschende Mittel in Sichtweite von Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und anderen Jugendeinrichtungen während deren Öffnungszeiten in einem Umkreis von 100 Metern sowie auf dem Gelände der Einrichtung selbst nicht gestattet sind.

Wie teuer wird es jetzt?

Bislang hieß es in der Sicherheits- und Ordnungssatzung lediglich, dass Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro geahndet werden können. Das Bundes-Ordnungswidrigkeitengesetz lässt dabei in bestimmten Fällen aber auch höhere Geldbußen von bis zu 10 000 Euro zu.

Die Stadtverordnung enthält nun einen Bußgeldkatalog, der die Rahmen für Bußgelder vorgibt. Wer beispielsweise mit seinem Auto auf einer öffentlichen Park- oder Rasenfläche umherfährt, muss mit einem Bußgeld von mindestens zehn Euro, maximal 35 Euro rechnen. Für das Füttern von wildlebenden Tieren werden zehn bis 55 Euro fällig. Wildpinkler können mit mindestens 50 und maximal 150 Euro belangt werden. Ruhestörender Lärm durch Musik, Lautsprecher oder Musikinstrumente kostet 50 bis 200 Euro. Im Einzel- oder Wiederholungsfall können die Bußgelder jedoch noch höher ausfallen.

Wer kontrolliert es?

Bislang gab es einen Mitarbeiter im Ordnungsamt, der Ordnungswidrigkeiten kontrolliert. Eine zweite Stelle war einige Zeit vakant, wurde nun aber neu besetzt. Die Politik hatte zudem in der Vergangenheit immer wieder eine zusätzliche Politesse gefordert. Diese Stelle ist aber derzeit nicht im Stellenplan der Verwaltung aufgeführt. Um diesen Posten zu schaffen, müsste der Stellenplan, der Bestandteil des Haushaltes ist, von der Stadtvertretung geändert werden.

Sobald die Stadtordnung rechtsgültig ist, wird sie auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Von Robert Niemeyer