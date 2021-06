Ribnitz-Damgarten

Zwei Schiffe mit einem Kran im Hafenbecken, eine Schotterfläche in der Nähe der Mündung des Klosterbaches, direkt am Zugang zum Wellenbrecher: Am Ribnitzer Hafen ist derzeit einiges in Bewegung. Allerdings hat das weniger mit dem Hafen selbst zu tun, sondern mit einem Projekt, das ein paar Hundert Meter weiter allmählich Gestalt annimmt.

„Die Häuser sind allesamt verkauft“, sagt Ulf Baither. Der Geschäftsführer der Floating House GmbH aus Berlin blickt zuversichtlich auf die Arbeiten im Uferbereich des Ribnitzer Sees, direkt hinter der Bodden-Therme. Der Bauablauf habe sich zuletzt zwar um zwei Wochen verzögert. Eine Woche sei jedoch bereits wieder aufgeholt worden.

Am Ufer des Ribnitzer Sees entsteht die neue Hausboot-Anlage. Quelle: Robert Niemeyer

Wer erleben möchte, was dort entsteht, sollte in den nächsten Tagen öfter mal am Ribnitzer Hafen vorbeischauen. Dort wird nämlich das Herzstück bzw. werden die Herzstücke der neuen Steganlage in Ribnitz zusammengebaut. Laut Ulf Baither werden in der nächsten Woche die ersten Kabinen für die Hausboote des mehr als zehn Millionen Euro teuren Hausbootsteges geliefert. Auf der Schotterfläche am Hafen werden sie zusammengesetzt und schließlich jeweils mit einem Kran auf einen Ponton gesetzt. Zusammengeschweißt werden die Hausboote dann zur Steganlage an der Bodden-Therme transportiert und dort montiert.

Stabiler Untergrund

Insgesamt 15 Mal wird das in den nächsten Monaten passieren. Ulf Baither rechnet damit, dass die Hausbootanlage zur Hauptsaison 2022 vollständig fertig ist.

Die Schotterfläche am Hafen, die auf Geotexplanen liegt, ist übrigens notwendig, um einen stabilen Untergrund für die schweren Hausbootkabinen zu haben. Ursprünglich sollten die Hausboote auf dem Wasser montiert werden. Das sei aufgrund des zu erwartenden zunehmenden Verkehrs auf dem Ribnitzer See nicht möglich gewesen.

Der Körkwitzer Weg ist derzeit gesperrt. Quelle: Robert Niemeyer

Im Bereich der Bodden-Therme sind die Erschließungsarbeiten unter anderem für Strom, Wasser und Abwasser abgeschlossen. Nun werden die Zufahrten asphaltiert. Auch der hier abgetragene Boddenwanderweg bekommt an dieser Stelle wieder eine neue Decke.

Die Steganlage an der Bodden-Therme bekommt sechs Hausboote des Typs Floating 44.3 und neun schwimmende Häuser des Typs Floating 85.2. Die Variante 44.3 hat eine Wohnfläche von 44 Quadratmetern für vier bis sechs Personen plus Terrasse am Bug und auf dem Dach. Hausboot 85.2 hat eine Wohnfläche von 85 Quadratmetern mit Platz für bis zu sechs Personen und ebenfalls zwei Terrassen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Circa 400 000 Euro jährlich

Die Ferienhäuser werden bzw. sind bereits veräußert. Sie werden über die Floating House GmbH oder eine andere Agentur an Urlauber vermietet. Das Unternehmen geht von einer Belegung von 180 bis 250 Tagen im Jahr aus. Firmen aus der Region übernehmen Serviceaufträge wie etwa die Reinigung der Häuser.

Das Projekt zahle sich für die Region aus. Insgesamt würden, so Ulf Baither, durch die Aufträge an lokale Firmen oder die Ausgaben der Urlaubsgäste etwa für Einkäufe oder Eintritte etwa 400 000 Euro zusätzlicher Umsatz pro Jahr in der Region generiert.

Teil der Steganlage ist auch ein öffentlicher Bereich mit Aussichtsplattform. Die Kosten hierfür in Höhe von circa 950 000 Euro werden mit etwa 700 000 Euro gefördert. Außerdem entsteht ein Anleger für die Boote des Wassersportvereins Brücke 15.

Von Robert Niemeyer