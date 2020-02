Warum das Fastnachtstonnenabschlagen in Born so fetzt

Born

Es war im Winter halt langweilig auf dem Darß, damals, Mitte des 19. Jahrhunderts. Seeleute konnten wegen der zugefrorenen Ostsee nicht rausfahren. Die Bauern sehnten beim Anblick zugeschneiter Äcker das Frühjahr herbei. Viel Zeit fürs Nichtstun. Und wenn man wochenlang Däumchen dreht, kommt man schon mal auf kuriose Ideen. Zum Beispiel, dass man ja bunt verkleidet auf Pferden reitend auf eine aufgehängte Tonne hauen könnte, bis sie auseinanderbricht.

Das Tonnenabschlagen an sich ist ja eine bekannte und beliebte Tradition auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, die jährlich tausende Zuschauer in die Dörfer dort lockt. Das Fastnachtstonnenabschlagen in Born ist dabei sicherlich noch einmal eine Geschichte für sich.

„Absolut geil“

Am Sonnabend hatten abermals etliche Einwohner der Region das Ergebnis wochenlanger Arbeit präsentiert. Bunt geschmückte Wagen, kreative Kostüme: Beste Stimmung herrschte schon während des traditionellen Umzuges der Teilnehmer durch das Boddendorf. Während der Gaudi auf der Festwiese wurde es noch ausgelassener. „Das Fastnachtstonnenabschlagen ist absolut geil“, rief dann auch ein glücklicher Christian Dencker in den sonnigen Borner Nachmittagshimmel.

Die Dierhäger Tonnenbienen schwirren auf dem Borner Festplatz ein. Quelle: Robert Niemeyer

Der Vorsitzende des Dierhäger Tonnenbundes hatte 25 weitere Erwachsene und vier Kinder aus Dierhagen und der Umgebung zusammengetrommelt und in einen Bienenschwarm verwandelt, der einen thematisch passenden Wagen begleitete. „Wir wollten die Leute zum Nachdenken anregen“, erklärte Dencker die Wahl des Themas. „Landwirte brauchen die Bienen.“ Die Dierhäger wurden mit dem Preis für das schönste Maskenbild ausgezeichnet.

Gemeinsame Zeit und Heimatliebe

In vier Kategorien zeichnete die Jury die Kostüme aus. Katharina Mau aus Born gewann den Preis für die beste Einzelmaske. Sie war als Delfter Kacheln verkleidet. Der Preis für die originellsten Verkleidungen erhielt ein Zusammenschluss von Familien aus Wieck, Prerow und Born, die inklusive Segelboot als Darßer Fischer auftraten. „Wir wollten etwas machen, was an die Tradition unserer Region erinnert“, erklärte Kapitän Reinhold Rüding.

Warum er und seine Mitstreiter zum zweiten Mal beim Fastnachtstonnenabschlagen dabei waren? „Es geht darum, dass die Einheimischen zusammenkommen“, so Rüding.

Anke und Maik Baumann aus Born wählten Japan als Thema für ihre Kostümierung. Dafür gab es auch einen Preis. Quelle: Robert Niemeyer

Im Grunde ist es wie damals im 19 Jahrhundert. Auch heutzutage geht es auf der mittlerweile touristisch geprägten Halbinsel im Winter eher beschaulich zu. „Im Winter ist halt hier nicht so viel los“, sagt Maik Baumann. Er und seine Frau Anke erhielten den Preis für das schönste Einzelkostüm. Die Borner traten als japanisches Pärchen auf. „Wir haben die Kostüme selbst gemacht“, sagt Anke Baumann. Seit mehr als zehn Jahren ist das Ehepaar beim Fastnachtstonnenabschlagen dabei. „Es ist einzigartig auf dem Darß und macht einfach Spaß“, so Maik Baumann.

In Wieck erfunden

Holger Becker (r.), Vorsitzender des Tonnenbundes Born, gratuliert dem neuen Tonnenkönig zu Fuß, Bernd Krusche, der als Piitiplatsch verkleidet war. Quelle: Robert Niemeyer

Dass es diesen Spaß gibt, ist Holger Becker zu verdanken. Der Vorsitzende des Borner Tonnenbundes entdeckte vor etwas mehr als 20 Jahren einen historischen Zeitungsbericht. Demnach wurde 1868 in Wieck ein kostümiertes Tonnenabschlagen ausgerichtet. Tolle Sache, fand Becker, und fragte in den anderen Tonnenbünden der Region nach, ob das Fest nicht wiederbelebt werden sollte. Tolle Sache, fanden auch die Tonnenbrüder von Dierhagen bis Prerow. Und seit 1998 wird deshalb jeden dritten Sonnabend im Februar in Born verkleidet auf eine Tonne eingedroschen.

Jubelnde Würdenträger

Und auch hier gibt es etwas zu gewinnen, nämlich die Würde des Tonnenkönigs. Zu Pferd errang diesen Titel in diesem Jahr Andreas Krüger. Damit gewann zum zweiten Mal in der Geschichte des neuzeitlichen Fastnachtstonnenabschlagens ein Wiecker den Wettbewerb.

Andreas Krüger aus Wieck wurde in Born Tonnenkönig zu Pferde. Quelle: Robert Niemeyer

Und das Ganze wird schließlich auch noch einmal zu Fuß ausgetragen. Mehr als 40 Verkleidete rannten mit Knüppel bewaffnet am Samstag über die Bahn. Mancher geriet dabei ins Wanken, mancher verlor unter dem Johlen der Zuschauer und begleitet von bissigen Sprüchen von Moderator Gerd Scharmberg, Bürgermeister von Born, die Balance.

Schließlich verschwand Pittiplatsch unter einer jubelnden Menschenmenge. Bernd Krusche aus Niehagen schlug das letzte Stückchen Tonne von der Aufhängung. 60 Jahre Sandmännchen waren das Thema seiner Gruppe. „Ich bin überglücklich. Die Atmosphäre hier ist super“, sagte der Tonnenkönig.

