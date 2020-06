Warum der Erhalt des Barther Sportplatzes immer wahrscheinlicher wird

Barth

Die Standortfrage in Sachen Sportplatz hat in den vergangenen Wochen in Barth für einige Diskussionen gesorgt. Nun zeichnet sich ab, dass es möglicherweise schon bald eine Antwort darauf geben wird. Nachdem nämlich mittlerweile Fördermittel für den Bau eines neuen Sozialtrakts zur Verfügung stehen, könnten nun weitere Fördergelder in die Vinetastadt fließen. Wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig am Montag im Schul- und Sozialausschuss der Barther Stadtvertretung mitteilte, bemüht sich die Verwaltung intensiv um Fördermittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes.

„Wenn wir die Finanzierung für den Kunstrasenplatz hinbekommen, ist die Standortfrage beantwortet“, so Hellwig. Heißt: Der jetzige Sportplatz am Sportwall würde erhalten bleiben und weiter genutzt werden.

Bundesprogramm für Sportstätten

Hintergrund sind die Anstrengungen der Bundesregierung, die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Anfang Juni hatte sich der Koalitionsausschuss der Bundesregierung auf umfangreiche Maßnahmen dazu geeinigt. Unter anderem beinhaltet dieses Paket ein Förderprogramm für Sportstätten. Bereits vor der Corona-Krise hatte sich die Stadt Barth dafür angemeldet, gleichwohl mit gedämpften Hoffnungen, da das Paket für die gesamte Bundesrepublik einen Gesamtumfang von lediglich 110 Millionen Euro hatte.

Der Barther Sportplatz am Sportwall. Quelle: Robert Niemeyer

Der Koalitionsausschuss hat nun beschlossen, das Förderbudget wegen der Corona-Folgen aufzustocken bzw. mehr als zu verdoppeln. Deshalb stehen nun 260 Millionen Euro für die Sanierung bzw. den Neubau von Sportstätten vom Bund zur Verfügung. „Das steigert die Chancen, dass wir davon etwas bekommen“, so Friedrich-Carl Hellwig. Ob und wie das möglich ist, solle in den nächsten Wochen geprüft werden. Laut Hellwig könnte es nach der politischen Sommerpause eine Antwort auf die Frage geben.

Für den Ersatzneubau eines Funktionsgebäudes habe der Bund bereits 350000 Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt. Die können bis 2024 abgerufen werden. Nach dieser Nachricht war die Frage nach dem Standort dennoch offengelassen worden, die Fördermittel könnten auch für den Bau eines Gebäudes an einem neuen Sportplatz verwendet werden. Mit Fördermitteln für den Kunstrasen werde der Weg jedoch klarer aufgezeigt.

Neubau an der Vineta-Arena finanziell nicht gesichert

Friedrich-Carl Hellwig, Bürgermeister der Stadt Barth. Quelle: privat

Ein Argument für den Erhalt des alten Sportplatzes ist zudem, dass – trotz Fördermittel für ein Funktionsgebäude – die Finanzierung eines neuen Sportplatzes an der Vineta-Arena nicht gesichert ist, wie Bürgermeister Hellwig mitteilte. Der Bau von Sportanlagen für den Schulsport könne zwar gefördert werden. Die Anforderungen von Sportanlagen für den Schulsport seien jedoch gänzlich andere als an eine Anlage für Vereinssport. So ist beispielsweise eine 400-Meter-Laufbahn für den Schulsport nicht vorgeschrieben. Soll also ein komplett neuer Sportplatz gebaut werden, sei aus finanzieller Sicht „ein dickes Brett zu bohren“, so Friedrich-Carl Hellwig, der gleichzeitig darauf hinwies, dass es keinen Beschluss der Stadtvertretung gebe, der den Bau eines neuen Platzes an der Vineta-Arena festlegt. Es gebe lediglich eine Beschlussempfehlung des Schul- und Sozialausschusses.

Marco Schwarz, Vorsitzender des SV Barth 1950, vor dem in die Jahre gekommenen Sozialtrakt am Barther Sportplatz. Quelle: Martin Peters

Bei den Fußballern kommt die Nachricht, dass der alte Sportplatz erhalten und ertüchtigt werden könnte, auf jeden Fall gut an. „Es ist kein Geheimnis, dass wir immer dafür plädiert haben, dass der Sportplatz bleibt, wo er ist“, sagt Marco Schwarz, Vorsitzender des SV Barth, „wir würden uns freuen, wenn es bald losgehen kann.“

Zwei Varianten am Sportwall

Noch offene Fragen könnten dann geklärt werden. Unter anderem könnten die Nutzungsgebühren für den Sportplatz steigen, wenn beispielsweise kein Schulsport dort mehr stattfindet. Laut Friedrich-Carl Hellwig müsse dafür aber zunächst eine Kalkulation erstellt werden, was die Unterhaltung des Sportplatzes kostet. Dann könne überlegt werden, in welcher Höhe das auf die Nutzer umgelegt werden kann.

Eine Idee, um die Unterhaltungskosten zu senken, hatte Frank Schröter, Vorsitzender des Schul- und Sozialausschusses. Der Kunstrasenplatz könnte anstelle des Rasenplatzes gebaut werden. Damit würden die Unterhaltungskosten für die Pflege eines Rasenplatzes wegfallen. Diese Variante würde laut Stadtverwaltung etwa 670000 Euro kosten. Die Sanierung des jetzigen Kunstrasenplatzes inklusive Vergrößerung auf Standardmaße schätzt die Verwaltung auf circa 520000 Euro.

Welche Variante sinnvoll wäre, auch darüber müsste noch geredet werden. „Denkbar ist erst mal alles, so lange auch was passiert. Wichtig ist, dass wir witterungsunabhängig sind“, so Marco Schwarz.

Von Robert Niemeyer