Warum der Landkreis Vorpommern-Rügen junge Film-Talente sucht

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen wird zehn Jahre jung und sucht frische Schauspiel-, Kamera- und Regietalente für ein innovatives Jugend-Medienprojekt von und für Jugendliche des Landkreises Vorpommern-Rügen. Dieses Medienprojekt ist ein Beitrag des Fachdienstes Jugend für und mit junge Menschen im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „10 Jahre Landkreis Vorpommern-Rügen“.

Lieblingsort gesucht

Gesucht werden einzelne Jugendliche oder kleine Jugendgruppen aus den Regionen Barth/Fischland-Darß und Zingst, Ribnitz-Damgarten, Grimmen, Stralsund und der Insel Rügen im Alter ab zwölf Jahren, die Lust haben und erste Erfahrungen sammeln möchten, einen eigenen Videoclip beziehungsweise Kurzfilm über ihren Lieblingsort ihrer Heimatregion selbst zu produzieren, das Filmmaterial zu schneiden. Der Film soll auf einer Filmpremieren-Jugendparty präsentiert werden.

In einem Vorbereitungs-Onlineseminar am 17. August, 18. August und am 20. August in den späten Nachmittagsstunden jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr werden die Jugendlichen zunächst selbst den geplanten Projektverlauf aktiv mitgestalten. Anschließend wird die Kreativität der Jugendlichen bei der Suche und der Präsentation ihrer Lieblings-Location in ihrer Region gezielt gefördert.

Film-Premiere am 1. Oktober

Bei den darauffolgenden Dreharbeiten in der Woche vom 23. zum 27. August ab jeweils 16 Uhr werden die jungen Filmemacher von Medienprofis unterstützt. Ist der Dreh im Kasten, erfolgt der Schnitt des Materials im September. Die aktiv von den Jugendlichen mitgestaltete Party zur Film-Premiere am 1. Oktober bildet den abschließenden Höhepunkt des Jugend-Medienprojektes. Durch das ganze Projekt werden die Jugendlichen von Medien-Profis eng begleitet.

Anmeldungen sind bis 13. August per E-Mail an info@identityfilms.de möglich. Bei Rückfragen gibt der Fachdienst Jugend unter 03831/357 1850 gern weitere Informationen an Interessierte, teilt Pressesprecher Olaf Manzke mit.

