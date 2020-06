Ribnitz-Damgarten

Die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten bleibt weiterhin geschlossen. Das teilte Betriebsleiter Clifford Fordinal auf Anfrage mit. Nach wie vor könne der Betrieb nicht wirtschaftlich realisiert werden. Grund sind die Corona-Vorschriften.

Es sei nach Vorgaben der Landesregierung bzw. des Landesamtes für Gesundheit (Lagus) zwar ein Pandemie-Plan für den Betrieb des Spaßbades erstellt worden. Damit könnten jedoch nicht die benötigten Besucherzahlen erreicht werden, um zumindest die Kosten des laufenden Betriebs zu decken, obwohl Spaßbäder mittlerweile wieder für alle Menschen geöffnet werden können. „Wir würden mit diesem Plan zu wenige Menschen am Tag durchlaufen lassen“, so Clifford Fordinal.

„Wir brauchen den Normalzustand“

Wann die Bodden-Therme wieder öffnet, hänge von der Landesregierung ab. Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, sei ein Betrieb wieder möglich. „Wir brauchen den Normalzustand“, so Fordinal. Sollte es entsprechende Signale aus Schwerin geben, würde es noch etwa zwei Wochen dauern, bis die Bodden-Therme wieder öffnet. „Wir brauchen 15 Tage Vorlaufzeit, um den Betrieb wieder hochzufahren“, so Clifford Fordinal. Sobald ein Zeitpunkt zur Wiedereröffnung feststeht, werde die Öffentlichkeit informiert.

Dank der Zuschüsse der Stadt Ribnitz-Damgarten sei die Bodden-Therme finanziell abgesichert. Die Zuschüsse decken die derzeitigen laufenden Kosten. Die Stadt bezuschusst die Bodden-Therme in diesem Jahr mit rund 600000 Euro.

Das Kontaktverbot in MV gilt derzeit bis zum 10. Juli. In der Öffentlichkeit können sich demnach maximal zehn Personen gemeinsam aufhalten, ansonsten gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Gruppenfeiern an öffentlichen Orten bleiben verboten. Die geltenden Kontaktregeln empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit. Verbindlich sind die Masken beim Einkaufen oder in Bus und Bahn.

Von Robert Niemeyer