Warum die Feuerwehr am Ribnitzer Hafen war

Ribnitz-Damgarten

Am Donnerstagabend war in Ribnitz-Damgarten viel Feuerwehr unterwegs. Das Ziel der Fahrzeuge war das Ribnitzer Hafengelände. Die Einsatzkräfte von Zug I (Ribnitz) und Zug II (Damgarten) sowie der Einheit Klockenhagen übten hier von 19.30 bis 21.30 Uhr auf der Fläche in Höhe des Wellenbrechers im Stationsbetrieb.

„Ziel war es, dass sich die Angehörigen des jeweiligen Standortes mit der Technik der anderen Standorte vertraut machen“, so Gemeindewehrführer Oliver Rybicki. Das sei notwendig, weil sich jeder Standort spezialisiert habe. Damgarten vor allem auf Gefahrgut, Ribnitz auf technische Hilfeleistungen und Klockenhagen auf die Wasserversorgung. Das Treiben der Feuerwehrleute lockte etliche Schaulustige an. Interessiert verfolgten sie unter anderem das Ausfahren der Drehleiter und den Einsatz des Rettungsbootes. Kleine Überraschung für die Kinder, die sich unter den Schaulustigen befanden: Sie durften die Kübelspritze betätigen.

Nach längerer Pause wieder ein Kinderfest

Überraschungen wird es auch am 24. Juli geben. An diesem Tag laden die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten zum Kinderfest ein. Das wird in den Klosterwiesen stattfinden. „Wir möchten der Stadt und den Kindern zeigen, dass wir noch da sind“, sagte Oliver Rybicki. Schließlich habe man coronabedingt das Kinderfest ebenso wie den Tag der Feuerwehr zweimal ausfallen lassen müssen. Jetzt freue man sich, den Kindern einen ganzen Tag mit vielen Aktionen schenken zu können. Es geht los mit dem Kinderfest um 13 Uhr. Gegen 14 Uhr beginnt eine Schauübung. Da geht es um Gefahrgut. Um 15.30 Uhr folgt eine Einsatzübung Verkehrsunfall, 16.30 Uhr wird die Einsatzdrohne der Freiwilligen Feuerwehr Zingst vorgestellt. Um 17.30 Uhr soll eine Wasserbombenschlacht beginnen.

Das DRK ist mit Kaffee und Kuchen dabei und die Polizei mit einem Fahrradparcours. Weitere Aktionen und Angebote an diesem Tag: Wettbewerb Kistenklettern, Brandsimulationsanlage, Vorführung Fettbrand, Feuerwehr-Hüpfburg, Tattoo-Zelt für Kinder, Kinderschminken, Dosenspritzen, Technikschau, Bastelstände und Glücksrad.

Von Edwin Sternkiker