Warum die Ribnitz-Damgartener Bibliothek erst am Montag öffnet

Ribnitz-Damgarten

Zwei Wochen später als nach den ersten Corona-Lockerungen erlaubt gewesen wäre, öffnet am Montag auch die Ribnitz-Damgartener Bibliothek ihre Türen.

Der Grund für die leichte Verzögerung: Die Corona-Pause war für die Renovierung des Bibliotheksstandortes im Ribnitzer Kloster genutzt worden. Die Arbeiten waren noch nicht abgeschlossen, als die Wiedereröffnung von Büchereien in Mecklenburg-Vorpommern verkündet worden war.

Lesesaal im Dachgeschoss

„Wir haben das Beste draus gemacht“, sagt Bibliotheksleiterin Katinka Friese zur Zwangsschließung der Bücherei. Die Fußböden wurden geschliffen, die Räume gemalert. In den vergangenen Tagen mussten Friese und ihre Mitarbeiter die Regale wieder einräumen. „Seit mehr als 20 Jahren wurde hier nicht mehr renoviert“, so Friese. Der große Raum im Dachgeschoss wurde zudem zum Lesesaal umgebaut. In den Regalen befinden sich Sachbücher, die nach Themen sortiert sind. Zudem wurden drei Arbeitsplätze mit PC aufgebaut.

Dennoch werde die Ribnitzer Bibliothek vorerst nicht das sein, was sie vor der Corona-Krise war. „Wir hatten die Bibliothek als Ort der Begegnung aufgebaut. Für viele Nutzer war die Bücherei ein zweites Wohnzimmer“, sagt Katinka Friese. Entspannen mit einem guten Buch und einem Café oder spielen am PC ist weiterhin nicht möglich. Auch die vielen geplanten Veranstaltungen können nicht stattfinden.

Bücher in Quarantäne

Maximal 20 Menschen können sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten, der obligatorische Abstand ist einzuhalten, es gilt Maskenpflicht. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. Die zurückgegebenen Medien werden außerdem nicht sofort wieder verliehen, sondern kommen für 72 Stunden in Quarantäne. Damit nicht gleich in der ersten Woche die Bibliothek gestürmt wird, weil ausgeliehene Bücher unbedingt zurückgebracht werden müssen, wurde die Ausleihfrist bis Ende Mai verlängert. Bis zum 31. Mai können ausgeliehene Medien also ohne Mahngebühren zurückgegeben werden.

Die Bibliothek in der historischen Klosteranlage in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

„Wir freuen uns trotzdem, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Katinka Friese. Gerade in der aktuellen Situation sei es wichtig, dass die Menschen Zugang zu Medien und Informationen bekommen. „Und ein gutes Buch, ein Spiel oder eine DVD können helfen, diese Zeit zu überstehen.“

Wie groß der Bedarf ist, habe sich während der Zwangspause gezeigt. „Wir hatten einen sprunghaften Anstieg bei der Nutzung der Onleihe verzeichnet. Ein Retter in der Not“, so Katinka Friese. Viele Menschen nutzten die Möglichkeit, sich Bücher in digitaler Version auszuleihen. „Trotzdem mögen viele Leser noch immer das papierene Buch.“

Zweitgrößte Bibliothek im Landkreis

Und auch für Friese und ihre Mitarbeiter ist der persönliche Kontakt zum Leser wichtig. „Eine Bibliothek ohne Nutzer ist traurig“, so Friese. Wie beliebt die Bibliothek ist, zeigt ein Blick in die Statistik. 2019 wurden an den Standorten Ribnitz und Damgarten insgesamt 40719 Besucher gezählt. Damit liegt die Ribnitz-Damgartener Bibliothek kreisweiten Vergleich nach der Stralsunder Bibliothek mit mehr als 80000 Besuchern auf Rang zwei. Mit 45267 Medien im Bestand ist die Ribnitz-Damgartener ebenfalls die zweitgrößte Bibliothek im Landkreis Vorpommern-Rügen.

96896 analoge und digitale Medien wurden 2019 ausgeliehen, 3794 mehr als 2018. Zudem wurden 226 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene organisiert und durchgeführt. „2019 war ein wirklich gutes Jahr in den Bibliotheken Ribnitz und Damgarten“, so Katinka Friese. In diesem Jahr dürften diese Zahlen nicht annähernd erreicht werden. „Aber ich bin dankbar, für das, was man hat. “

Die Bibliotheken in Ribnitz und Damgarten sind Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Robert Niemeyer