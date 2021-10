Prerow

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) streicht zum 11. Oktober Schülerbusse nach Prerow. Betroffen sind sogenannte Verstärkerbusse, die parallel zum normalen Linienverkehr der Fischland-Darß-Zingst-Linie 210 eingesetzt werden. Diese Verstärkerbusse werden offenbar nicht mehr benötigt. „Der Bedarf ist nicht mehr vorhanden. Die Busse fahren so gut wie leer“, sagt Michael Lang, Sprecher der VVR.

Weniger Schüler an der Schule

Betroffen davon ist die Freie Schule Prerow. Offenbar fahren mittlerweile weniger Schüler den Schulstandort an. Unter anderem hat die Schule mittlerweile keine Oberstufe mehr. Der Standort befand sich jüngst in einer Krise. Lehrer hatten die Schule verlassen. In Erinnerung ist die Abi-Rede von Fiete Korn geblieben, der den damaligen Schulleiter offen kritisiert hatte. Zuletzt hieß es jedoch, dass der Start ins Schuljahr überraschend gut verlaufen sei.

„Die Schüler, die noch mit dem Bus fahren, können wir im Linienverkehr transportieren“, sagt Michael Lang. Betroffen sind folgende Verbindungen: Um 6.38 Uhr fällt die FSP-Fahrt (FSP steht für Freie Schule Prerow) ab Haltestelle Drei Linden weg. Als Alternativfahrt soll der Bus um 6.40 Uhr ab Ribnitz Bahnhof genutzt werden, der auch über Drei Linden fährt. Gleiches gilt für die FSP-Fahrt ab 12.55 Uhr ab Drei Linden. Die Alternativfahrt startet um 12.40 Uhr ab Ribnitzer Bahnhof.

Die FSP-Fahrt um 7.40 Uhr ab Prerow Schule bis Ribnitz fällt ebenfalls weg. Stattdessen steht der normale Bus um 7.39 Uhr zur Verfügung.

Weg fällt auch die FSP-Fahrt um 13.55 Uhr ab Prerow. Stattdessen sollen Schüler den von Zingst kommenden Bus nehmen, der außerhalb der Ferien um 13.45 Uhr in Zingst Zentrum startet, an Ferientagen um 13.35 Uhr. Eine genaue Ankunftszeit dieser Busse in Prerow steht nicht fest, da beide Busse die Freie Schule Prerow normalerweise nicht anfahren. Die Schule wird eigens in diese Verbindung aufgenommen. Realistisch ist eine Ankunftszeit an der Schule um 13.48 Uhr und 13.58 Uhr.

Regelung gilt vorerst bis zum Winterfahrplan

Außerdem ist aufgrund des Einsatzes eines Großraumfahrzeuges von 15 Metern Länge die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich. Auf der Fahrt ab Ribnitz Bahnhof um 11.35 Uhr und ab Zingst Zentrum um 13.45 Uhr ist das der Fall. Hier wird kein Radanhänger angehängt.

Laut Michael Lang gilt die Regelung vorerst bis zum Wechsel auf den Winterfahrplan, der am 11. Dezember startet. Sollte der Bedarf wieder steigen, könne jedoch auch kurzfristig reagiert werden. Busse könnten dann wieder eingesetzt werden.

Von Robert Niemeyer