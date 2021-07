Warum ein Lamborghini in Dierhagen seine Runden drehte

Dierhagen

Irgendwas hatte da am Montagmittag nichts so ganz ins Bild gepasst. Der Hauptzugang zum Strand, der Wachturm, die Bücherzelle, die Trampoline, das Plateau in Dierhagen, wie man es kennt. Doch an diesem Montag sorgte ein besonderer Hingucker für Aufsehen: ein schwarzer Lamborghini.

Neugierige Blicke, zahlreiche Fotos, der Flitzer zog die Aufmerksamkeit auf sich. Heranorganisiert hatte den Sportwagen Marcel-Andree Hübner. Der Gastronom, der in Dierhagen mit dem Orange Blue, dem Störtebeker und dem Kehrwieder drei Restaurants führt, ist unter die Musiker und Musikproduzenten gegangen. Am Montag wurde in Dierhagen das Musikvideo zu Hübners erstem Titel gedreht.

Big-Brother-Star als Produzent

Genau genommen sind es Marcel-Andree Hübner und sein Kumpel Sebastian König, Singer und Songwriter, vor allem Sänger bei Hochzeiten, Künstlername „B Slow“. Für die Songproduktion hat das Duo namhafte Unterstützung gewonnen. Senay Gueler, Tattoo-Modell und Schauspieler, aber vor allem House- und Electro-DJ. Gueler war vergangenes Jahr bei der 8. Staffel von Promi Big Brother dabei und beim Live-Stream-Festival von Marcel-Andree Hübner. Im Corona-Lockdown hatte Hübner ein Zeichen für die Kulturszene gesetzt, als er auf der Terrasse des Orange Blue DJs und Bands auftreten ließ.

Mehrfach musste der Lamborghini vorgefahren werden. Quelle: Robert Niemeyer

Gueler hat jüngst zusammen mit dem Sänger John August eine Cover-Version von Sarah Connors Hit „Zero to hero“ veröffentlicht. Nun produzieren diese beiden den Song von Marcel-Andree Hübner und Sebastian König. „Eine Top-Zusammenarbeit“, schwärmt Marcel-Andree Hübner.

Senay Gueler Quelle: Privat

In den sozialen Netzwerken hatte er bereits seit Tagen auf den Videodreh in Dierhagen aufmerksam gemacht. Am Montag dann die Verwirklichung. Vor und zurück, immer und immer wieder an den Kameras vorbei. Minutenlang im Kreis auf dem Plateau, mehrmals aussteigen aus dem schwarzen Flitzer. Die Zahl der Wiederholungen dürfte etwas ermüdend gewesen sein, dennoch gibt es sicherlich unangenehmere Aufgaben. Später folgten noch Aufnahmen bei einer inszenierten Beachparty sowie auf einer Yacht.

„Es macht Spaß, ich arbeite gern mit anderen Menschen zusammen“, so der 31-Jährige. Sein Geschäftspartner Matthias Hahmann halte ihm in seinem ursprünglichen Geschäft, der Gastronomie, den Rücken frei. So sei Zeit für den Sprung ins Musikbusiness. „Wenn es klappt, dann klappt’s“, so Hübner. Wenn nicht, dann nicht.

Ein tiefes Tal und eine neue Liebe

Der Song selbst ist noch nirgendwo komplett zu hören. Ausschnittsweise gab es während des Video-Drehs einen Eindruck von dem sommerlich angehauchten Dance-Track namens „Adrenalin“. Text und Melodie stammen aus der Feder Sebastian Königs. „Ich hab ihn gefragt, ob er einen Song schreiben könnte“, sagt Marcel-Andree Hübner. In der ersten Augustwoche, so das Ziel, solle das Video samt Song auf den gängigen Online-Plattformen, wie Youtube, Facebook, Instagram oder auch Spotify, Amazon oder I-Tunes, veröffentlicht werden.

Ivonne Hölscher, Sebastian König (B Slow) und Marcel-Andree Hübner (r.) Quelle: Robert Niemeyer

Der Hintergrund des Titels ist dabei durchaus ernster Natur. „Es geht darum, sein Ding durchzuziehen, wieder auf den rechten Weg zu finden, sich nicht blenden zu lassen“, sagt Sebastian König. Marcel-Andree Hübner hatte ihm Stichpunkte zu dem Text geschickt. Diese befassen sich mit einem Tal, das der 31-Jährige jüngst selbst durchschreiten musste.

Die Trennung von seiner Frau, die Corona-Krise samt drohender Pleite. Die Firma auf der Kippe, das Ende einer Beziehung: Viel zu kämpfen für den Vater einer Tochter. „Alle haben mich schon krachen gesehen“, erinnert sich Hübner. Eine neue Liebe habe ihn aus dem Tal geholt. „Wegen ihr bin ich heute hier“, sagt Marcel-Andree Hübner.

Freunde und Bekannte fungierten als Darsteller beim Dreh des Musikvideos. Quelle: Robert Niemeyer

Gemeint ist Ivonne Hölscher. Seit drei Monaten sind Hübner und die 35-Jährige ein Paar. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt die Mitarbeiterin einer Kindertagespflege in Warburg. Dort hatte es zuletzt auch Hübner hingezogen. „Es passt zwischen uns. Warum soll man seinen Partner dann nicht auch unterstützen“, sagt Hölscher rückblickend auf die schwierige Phase.

Die Geschichte verarbeitet Hübner außerdem in einem Buch, an dem er derzeit schreibt. In seiner Heimat rund um Paderborn hatte Hübner zuletzt weitere Restaurants eröffnet. „Aber Dierhagen ist auch Heimat. Meine Tochter lebt hier. Sie ist mein ein und alles. Deshalb werde ich auch weiterhin immer wieder hier sein.“

Von Robert Niemeyer