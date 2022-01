Zingst

Der Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschafft Zingst muss sich einen neuen Job suchen. Matthias Brath hat die Kündigung erhalten. Nach gut dreieinhalbjähriger Tätigkeit muss er Ende Juni dieses Jahres seinen Posten räumen. Eigenen Worten zufolge ist die Kündigung fristgerecht, aber ohne Begründung erfolgt. Angetreten hat er die Nachfolge Peter Krügers als Geschäftsführer der Zingster Tourismus-Gesellschaft Anfang 2019.

Matthias Brath ist seit September vergangenen Jahres krankgeschrieben. Auf Nachfrage sagt er, mit seiner Aufgabe zufrieden zu sein. Umso mehr verwundert ihn die grundlose Kündigung. Ausdrücklich sagte er, dass er in diesem Zusammenhang keine öffentliche Diskussion über mögliche Gründe wünsche.

Langjähriger Leiter der Jugendherberge

Die amtierende Geschäftsführerin der Zingster Kur- und Tourismusgesellschaft, Anne Crämer, verwies in diesem Zusammenhang an den Bürgermeister des Seeheilbades. Christian Zornow allerdings war am späten Freitagnachmittag nicht erreichbar.

Matthias Brath war in Zingst lange Jahre als Leiter der Jugendherberge tätig. Er übernahm kurzfristig die Leitung des Hauses 54, dem gemeindeeigenen Gästehaus, und wechselte von dort in die Geschäftsführung der Zingster Kur- und Tourismusgesellschaft.

Von Timo Richter