Ribnitz-Damgarten

Folgende Erkenntnis habe ich heute gewonnen: Vorpommern-Rügen riecht nach Raps. Sie wussten das natürlich, aber mir wäre es fast entgangen. Schuld ist selbstverständlich – Sie ahnen es – Corona. Keine Angst, ich bin kerngesund. Man hört ja immer wieder, dass der Virus das Riechen und Schmecken beeinträchtigt. Beides funktioniert bei mir hervorragend – nur eben nicht über weite Entfernungen.

Und da sind wir beim Thema: Ich bin Volontärin. In dieser Funktion lerne ich die Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten kennen, indem ich eine Weile in der Region verbringe und von hier berichte. Doch wie in vielen Unternehmen des Landes arbeiten auch bei uns die Kollegen im Homeoffice. Ich durfte also entscheiden, ob ich zu Ihnen komme oder aus meiner Wohnung, 50 Kilometer Luftlinie von hier, über Sie berichten möchte.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Vielleicht hätte ich mir jeden Tag eine Nummer aus dem Telefonbuch herausgesucht. Dann wären Sie rangegangen und ich hätte gefragt, wie sich das Leben bei Ihnen gerade anfühlt und worum Sie sich Sorgen machen. Doch ehrlich gesagt, sehe ich Ihnen bei solchen Fragen lieber in die Augen. Deshalb bin ich nun hier. Hoffentlich treffen wir uns mal.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen

„Durcheinander“ von Aufgaben gefährdet Sammlung des Salzmuseums Bad Sülze

Ribnitz: Die „Cari“-Bar wird zum „Weinfuzzi“

Tonnenschwere Glasarche am Wiecker Hafen angekommen: Das steckt dahinter

Von Juliane Schultz