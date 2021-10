Was Schüler am Wustrower Windrad machten

Wustrow

Das bekannte Windrad bei Wustrow geriet in der vergangenen Woche in den Fokus von Schülern der Ribnitzer Bernsteinschule. Genauer gesagt, erhielt das Trafohäuschen des Windrades ein neues Erscheinungsbild. Im Rahmen des Projektes „Ahrenshooper – wir kommen“, fand dort in der Herbstferienwoche eine Spray-Aktion statt.

„Energie“ für das Trafohäuschen

Windrad und Trafohäuschen nach der Aktion. Quelle: Kunstmuseum Ahrenshoop

Eine Projektgruppe der Bernsteinschule nahm Farb-Sprühdosen in die Hand und verschönerte mit einem Graffiti-Schriftzug das Trafohäuschen der Windradstation. Der Rostocker Street-Art-Künstlers Alexander Kalfa unterstützte die Schüler, Museumspädagogin Birgitt Sandke vom Kunstmuseum Ahrenshoop leitete das Projekt. Ergebnis ist das künstlerisch gestaltete Wort „Energie“, das nun am Trafohäuschen zu sehen ist.

Die Station liegt am Radweg nach Ahrenshoop und sollte durch die Aktion einerseits optisch verschönert werden, andererseits auch für erneuerbare Energien und den sorgsamen Umgang mit der Natur sensibilisieren. Das Graffiti-Projekt wurde von der Bundesvereinigung kulturelle Bildung im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ gefördert.

Windrad 1989 errichtet

Seit 2014 existiert eine Kooperation zwischen dem Kunstmuseum Ahrenshoop und der Bersteinschule. Durch Projekte unterschiedlicher Art begegnen Kinder und Jugendliche im Museum bildender Kunst und erproben ihre eigene Kreativität.

Das Trafohäuschen wird von Schülern verschönert. Quelle: Kunstmuseum Ahrenshoop

Das Wustrower Windrad wurde 1989 errichtet. Es war damals nicht nur das erste Windrad überhaupt in der DDR, sondern an der gesamten Ostseeküste. An guten Tagen speist es 200 Kilowattstunden Strom ins Netz ein.

Von OZ