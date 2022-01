Was den Hofkäse von Matthias Westerfeld auf dem Ribnitzer Markt besonders macht

Ribnitz-Damgarten

Matthias Westerfeld kommt aus Bollewick (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und ist jeden Donnerstag mit seinem Käsestand auf dem Markt in Ribnitz-Damgarten. An seinem Marktstand verkauft der 41-jährige Hofkäse aus seiner eigenen Käsemanufaktur, die er, seit Ende 2019 betreibt. Laut ihm ist das Besondere an seinem Käse: „Die Milch kommt frisch aus dem Dorf und wird nicht in ihre Einzelteile getrennt.“ Sein Hofkäse ist handgemacht. „Den Unterschied schmeckt man“ meint er. Nach dem Markttag geht es für ihn zur Senfmühle in Schlemmin, wo er Senf für seinen Käse holt. Diesen verkaufe er ebenfalls auf dem Markt. „Für kleinere Manufakturen ist es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.“ Wie er selbst sagt, hat er als Selbstständiger leider nicht oft Zeit, seinem Hobby nachzugehen. In seiner Freizeit segelt Matthias nämlich gerne weite Strecken über die Ostsee oder wo es ihn sonst hintreibt.

Von Lilith Schmidt