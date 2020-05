Was es mit dem Projekt „Taun Eikboom“ in Ribnitz-Damgarten auf sich hat

Ribnitz-Damgarten

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten hat jetzt die Pläne für den Neubau in der Bahnhofstraße/Ecke Mittelweg in Ribnitz vorgestellt. 5,4 Millionen sollen in das neue Mehrfamilienhaus investiert werden. Noch im Herbst dieses Jahres sollen die alten Gebäude an der Ecke abgerissen werden. Ziel ist es, 2021 und 2022 das neue Wohnhaus zu errichten.

Bei einem der Gebäude handelt es sich um die ehemalige Geschäftsstelle der Gebäudewirtschaft, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten. Im direkten Umfeld wurden zwei weitere Grundstücke hinzugekauft, so dass nun auf einem 915 Quadratmeter großen Grundstück der Neubau entstehen soll.

Neun Wohnungen behindertengerecht

Auf 1540 Quadratmetern Wohnfläche sollen 23 Wohnungen entstehen. Dabei handelt es sich um 15 Zweiraumwohnungen mit Wohn- beziehungsweise Nutzflächen zwischen 51 und 69 Quadratmetern. Sieben Dreiraumwohnungen mit Wohnflächen zwischen 74 und 88 Quadratmetern entstehen. Zudem ist eine Vierraumwohnung mit 125 Quadratmetern Wohnfläche geplant. Sämtliche Wohnungen verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia. Die Wohnungen sind barrierefrei und per Aufzug oder Treppe erreichbar.

Neun der 23 Wohnungen sollen außerdem behindertengerecht ausgestattet sein. 18 Stellplätze sind in der Tiefgarage, die über den Mittelweg erreichbar ist, vorgesehen.

Blick auf das geplante Mehrfamilienhaus der Gebäudewirtschaft: Unten von vorne mit der Silhouette der Eiche, oben von der Seite aus dem Mittelweg betrachtet. Quelle: Gebäudewirtschaft RDG

„Derzeit befinden wir uns in der Entwurfsplanung“, sagt Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft. Gemeinsam mit dem Planungsbüro INVO Bauplanung GmbH wird das Projekt entwickelt. Das Ensemble wird unter dem Titel „Taun Eikboom“ entwickelt, geprägt von der kräftigen Eiche, die inmitten der T-Kreuzung am Mittelweg steht.

Nach gegenwärtigem Stand gehen wir davon aus, dass der zu erstellende Bebauungsplan im Herbst Rechtskraft erlangt“, sagt Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

„Nach gegenwärtigem Stand gehen wir davon aus, dass der zu erstellende Bebauungsplan im Herbst Rechtskraft erlangt“, so Christian Janssen. Der Bauausschuss der Stadtvertretung stimmte dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des B-Plans bereits zu. Im Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten beginnen. Ziel ist es, sowohl den Abriss der alten Gebäude als auch die Bauarbeiten möglichst ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs im Mittelweg und in der Bahnhofstraße durchzuführen. Im Frühjahr 2023 sollen die ersten Wohnungen vermietet werden.

Weitere Millioneninvestitionen

Der Neubau in der Bahnhofstraße ist nicht die einzige geplante Investition der Gebäudewirtschaft in den kommenden Jahren. Ein weiteres Millionenprojekt wird die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee sein. Zudem sollen ab 2021 in den vier- und fünfgeschossigen Großwohnanlagen der Gebäudewirtschaft Aufzüge nachgerüstet und Dächer sowie Fassaden saniert werden. Bis 2023 sollen dafür jährlich 750 000 Euro investiert werden.

Insgesamt sollen bis 2023 Investitionen in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro getätigt werden. Sind in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Euro für Modernisierungen und Instandsetzungen vorgesehen, werden in den kommenden Jahren jährlich zwischen 3,7 und 4,4 Millionen Euro investiert.

Dabei sei das Unternehmen wirtschaftlich gut aufgestellt. Die Jahresgewinne werden sich laut Christian Janssen positiv entwickeln. In diesem Jahr rechnet er mit einem Überschuss in Höhe von 745 000 Euro, 2021 ist ein Gewinn von 1,2 Millionen Euro, 2022 ein Gewinn in Höhe von 1,6 Millionen Euro und 2023 wiederum ein Überschuss von 1,2 Millionen Euro anvisiert. Jährlich jeweils 600 000 Euro sollen in den kommenden Jahren an den Gesellschafter, die Stadt Ribnitz-Damgarten ausgeschüttet werden.

Von Robert Niemeyer und Edwin Sternkiker