Barth

Die vergangenen Wochen bargen so einige Herausforderungen für die Kletten, wie sich die Kids des Barther Freizeitvereins „Die Klette“ nennen. Monatelang ist es ihnen aufgrund der Corona-Pandemie untersagt gewesen, gemeinsam zu singen und zu tanzen. Nun dürfen sie endlich wieder auf der Bühne stehen.

Das Publikum in ihren Bann zu ziehen, haben sie nicht verlernt. Trotzdem sagt die Vereinsvorsitzende Christine Szymkowiak, dass sie sich wünschen würde, wenn jetzt erstmal Ruhe einkehren würde – nicht zum Ausruhen, sondern zur Vorbereitung auf ein ganz besonderes Event.

Auf dem Krankenbett den Song umgetextet

Christine Szymkowiak ist Vorsitzende des Vereins Klette in Barth. Quelle: Anja Krüger

Denn im kommenden Jahr feiert der Verein seinen 30. Geburtstag und möchte gern einen besonderen Gast in der Vinetastadt willkommen heißen. Den deutschen Schlagersänger Ben Zucker, der mit seinem Titel „Was für eine geile Zeit“ den Kletten die Vorlage für ihre ganz persönliche Corona-Durchhalte-Hymne lieferte. „Der Song hatte mich im Januar, als ich nach einer OP viel Zeit im Liegen verbringen musste, gleich inspiriert. ‚Was für eine geile Zeit! Damit werden wir nach Corona starten‘, dachte ich und schrieb eine Kletten-Textversion“, erzählt die Vereinsvorsitzende.

„Wir sind wieder hier, mit Freunden zusammen! Wir freuen uns riesig, euch wiederzusehen!“ Mit diesen Worten beginnt der Song. Die Zeile hätte passender nicht sein können in dem Moment, als Hunderte Menschen auf dem Barther Marktplatz die Choreographie das erste Mal sehen. Was sie aber nicht sehen, sind all die Übungsstunden davor. „Abgesehen davon, dass Trainingsstunden, wenn überhaupt, nur unregelmäßig stattfinden konnten und den Mädels die Showkleidung nicht mehr passte, alle neue eingekleidet werden mussten, haben die Corona-Einschränkungen auch sehr an ihrem Selbstwertgefühl genagt. Außerdem ist ihnen monatelang suggeriert worden, dass singen gefährlich sei“, sagt Christine Szymkowiak.

„Klette ist mehr als Freizeitbeschäftigung!“

Insgesamt rund 90 Mädchen singen und tanzen im Verein „Die Klette“. Quelle: Verein

Um so beeindruckender sei der erste Auftritt nach der Pandemie vor wenigen Wochen gewesen. „Es waren Gänsehautmomente. Die Menschen waren sehr berührt, den Song mit dem Text zu hören und dabei die vielen Kletten tanzen zu sehen“, erzählt sie.

Insgesamt drei große Aufritte sind es in den vergangenen Wochen gewesen. „Es war toll. Aber nun wünschen wir uns, dass Ruhe einkehrt, wollen erstmal ruhiges Fahrwasser, um die Kletten wieder zum Leben zu erwecken“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Und um tatsächlich wieder eine geile Zeit zu haben. Denn diese hatten sie vor der Pandemie. Wer zu den Kletten gehörte, hatte nie Langeweile. „Klette ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Klette ist Familie“, sagt Christine Symkowiak, die seit der Vereinsgründung dort die Geschicke leitet.

Ausblick ins Jubiläumsjahr spannend und schwierig zugleich

„Tatsächlich wäre es das Geilste, mit unserem Video Ben Zucker zu erreichen, mit ihm dann tatsächlich die Bühne rocken zu dürfen“, sagt sie. Ob tatsächlich in Barth oder in einer anderen Stadt, sei letztlich zweitrangig. Aber selbst, wenn es nicht klappen sollte, wollen die Kletten natürlich ihren Geburtstag feiern. „Der Ausblick ins Jubiläumsjahr ist also spannend und schwierig zugleich. So richtige Planungssicherheit gibt es ja leider nicht. Wir wollen das Jahr aber ganz im Interesse unserer Kletten gestalten, einzelne Höhepunkte einbauen“, erzählt die quirlige Frau, die im Laufe der Jahre rund 4000 Kinder und Jugendliche durch deren Freizeit begleitet und nie aufgehört hat, Ideen zu entwickeln, stets der Motor für die Aktivitäten gewesen ist.

„Ohne unsere Trainer, Unterstützer, die Eltern der Kinder wäre der Verein aber nie so erfolgreich gewesen“, betont die Vereinsvorsitzende, die dafür Danke sagen möchte. „Man muss sich bewusst machen, dass es in den 30 Jahren keinen einzigen Festangestellten bei uns gab. Wirklich alles geschah in der Freizeit und im Ehrenamt. Es ist gut, wenn man daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist“, fügt sie hinzu.

Auf diese Unterstützung, diesen Einsatz setzt sie auch im Jubiläumsjahr. Denn – zum Teil als Geburtstagsgeschenk und auch als Entschädigung für die Corona-Zeit – dann sollen auch einige lange gehegte Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Erfüllung gehen. Ein Besuch im Friedrichstadtpalast beispielsweise oder auch ein Musicalbesuch in Hamburg. Die Barther indes können sich auf eine Neuauflage des Musicals „Die gestohlene Melodie“ freuen – ein Musical nach dem Stück von Lida Panteleev, mit dem die Klette-Mädchen bereits 2018 mehrfach das Barther Publikum begeisterten und für ein volles Theater sorgten.

Von Anja Krüger