Stralsund

„Heimatland, reck deine Glieder, kühn und beflaggt ist das Jahr! Breit in den Schultern steht wieder Thälmann vor uns, wie er war“, wurde der von den Nazis am 18. August 1944 ermordete deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann zu DDR-Zeiten besungen. Schon mit Gründung der Republik 1949 wurde um den einstigen Chef der Kommunisten Partei Deutschlands ( KPD) ein Kult entwickelt, der im Gegensatz zur eigentlich bescheidenen Art dieses Arbeiterfunktionärs stand.

Allerorts entstanden Gedenkstätten, erhielten Plätze, Straßen und Arbeitskollektive seinen Namen. Der politischen Massenorganisation für Kinder wurde der Name Pionierorganisation Ernst Thälmann verliehen. Und in zwei monumentalen Defa-Filmen erlebte der breitschultrige, fast kahlköpfige Vorzeige-Proletarier in den 1950er Jahren seine Leinwand-Auferstehung.

Auch viele Greifswalder waren stolz darauf, dass sich an einem Haus in der Greifswalder Bahnhofsstraße der Schriftzug: „Wählt Thälmann!“ erhalten hatte. Kommunisten hatten ihn dort während eines Reichstagswahlkampfes zu Beginn der 1930er Jahre angebracht. Während dieser Schriftzug inzwischen übertüncht ist, wird in Greifswald-Schönwalde mit dem Ernst-Thälmann-Ring weiterhin des früheren Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands ( KPD) gedacht.

Ganze Wohngebiete tragen noch heute seinen Namen

Doch es sind nicht nur Straßennamen, wie in der Hansestadt oder in Wolgast, Tribsees, Sagard und Gingst auf Rügen, die bis heute an den charismatischen Hamburger Hafenarbeiter erinnern. Seinen Namen tragen ganze Wohngebiete, wie die Ernst-Thälmann-Siedlungen in der Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifwald oder in der Hansestadt Demmin. Von herausragender Bedeutung ist das Thälmann-Denkmal an der Stralsunder Sundpromenade, die zu DDR-Zeiten Thälmann-Ufer hieß.

Schon Anfang der 1950er Jahre wurde beschlossen, direkt am Strelasund eines der größten Thälmann-Denkmäler der Republik zu errichten. Doch erst Ende 1960 beauftragte man den Leipziger Künstlers Prof. Walter Arnold (1909-1979), dessen Entwurf hohe künstlerische Qualität bescheinigt wurde. Am 18. August 1962, dem 18. Jahrestag der Ermordung des Arbeiterführers, weihte die Thälmann-Tochter Irma (1919-2000) die wuchtige Gedenkstätte ein, die nach wie vor das Sundufer Stralsunds prägt.

Thälmanns Namen trugen unter anderem auch der heutige Neue Markt in Rostock und drei Ausbildungsschiffe der Marineschule „ August Lütgens“ Greifswald-Wieck, die bei der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) angesiedelt war: darunter die mit 150 Quadratmetern Segelfläche größte GST-Yacht, der Seekreuzer „ Ernst Thälmann“, späterer Name „ Ernst Schneller“.

Inschrift am Thälmann-Denkmal in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Im Ersten Weltkrieg an der Westfront

Doch während in der DDR ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen im „Geiste Thälmanns“ erzogen wurden, verblasst heute sein Bild. Wer also war Ernst Thälmann? Er kommt am 16. April 1886 in Hamburg zur Welt. In der Metropole an der Elbmündung ist zu dieser Zeit der Gegensatz von Arm und Reich besonders deutlich zu spüren. Sieben Jahre lang besucht der Junge die Volksschule. Gerne hätte der begabte Schüler dort noch weiter gelernt, um einmal selbst Lehrer zu werden. Doch den Eltern fehlt es an dem dafür notwendigen Geld. Deshalb verlässt er die Schule und hilft nun im elterlichen Kolonialwarenladen mit.

Auch als Hafenarbeiter, Heizer und Kutscher versucht er seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Anfang 1902 verlässt Thälmann, eben 16 Jahre alt, das Elternhaus. Ein Jahr später wird er Mitglied der SPD und verschafft sich bald Anerkennung, weil er sich als Gewerkschafter für die Rechte der Hamburger Hafenarbeiter einsetzt. Im Ersten Weltkrieg wird er an die Westfront eingezogen und lernt die Schrecken des Stellungskrieges kennen. Bevor er einrückt, heiratet er am 13. Januar 1915 Rosa Koch, Plätterin in einer Großwäscherei. 1919 wird Tochter Irma geboren.

Als Thälmann im November 1918 wieder nach Hamburg zurückkehrt, herrscht Revolution. Auch in der Hafenstadt an der Elbe haben Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernommen. Unzufrieden mit der Politik der SPD-Führer, die der Revolution ablehnend gegenüberstehen, wendet er sich der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) zu. Für sie zieht Thälmann ins Hamburger Stadtparlament ein.

Im Oktober 1920 nimmt er am Parteitag der USPD in Halle/Saale teil. Thälmann ist Delegierter und begeistert vom Sieg der Oktoberrevolution in Russland. Nicht alle Parteitagsteilnehmer teilten seine Euphorie. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Das Thälmannsche Lager, das Anschluss an die Kommunistische Internationale mit Sitz in Moskau will, behält dabei die Oberhand.

Auch Schiffe wurden nach Ernst Thälmann benannt. Am 19. August 1977 wurde dieses neue Motorschulschiff der GST-Seesportschule „August Lütgens“ in Greifswald-Wieck in Dienst gestell Quelle: Jürgen Sindermann/ZB

Stalin erkannte Thälmanns politisches Talent

Bald darauf verlassen Thälmann und Genossen die USPD und treten der KPD bei, deren konsequent-revolutionäre Linie sie schätzen. 350 000 ehemalige USPD-Mitglieder folgen ihnen. Ernst Thälmann selbst wird zunächst Hamburgs KPD-Chef. Doch schon bald erklimmt der energische und machtbewusste Parteifunktionär eine Karrieresprosse nach der anderen. Das ist auch dadurch begründet, dass er 1921 während seiner ersten Teilnahme am Kongress der Kommunistischen Internationale in Moskau bei den Führern der russischen Bolschewiki großen Eindruck macht.

Besonders der spätere KP-Chef Josef Wissarionowitsch Stalin erkennt sofort Thälmanns unerschütterliche Kommunismus-Gläubigkeit und seine Fähigkeit, Massen zu begeistern. Ein Mann, wie gemacht, um die Revolution nach Deutschland zu tragen. Dafür scheint die Chance günstiger denn je, denn Inflation, Arbeitslosigkeit und Massenarmut nach dem Ersten Weltkrieg haben große soziale Spannungen im Deutschen Reich ausgelöst.

Thälmann will, gegen den Willen der KPD-Spitze, die Revolution ins Volk tragen. Im Oktober 1923 bricht unter seiner Führung der Hamburger Aufstand aus. Bewaffnete Arbeiter überrennen Polizeistationen, holen sich dort Waffen und bauen Barrikaden. Polizei und Reichsmarine schlagen die Revolte jedoch schon nach drei Tagen nieder. 94 Menschen kommen ums Leben. Trotz dieser Niederlage wächst Thälmanns Ansehen in der Arbeiterschaft. Zeitzeugen zeichnen das Bild eines aufrechten, gradlinigen und aufgeschlossenen, hin und wieder poltrigen Mannes. Ein Politiker zum Anfassen, für den der Name „Teddy“, ursprünglich sein Tarnname während des Aufstandes, wie gemacht erscheint.

Undatiertes Archivbild von Ernst Thälmann. Er wurde vor 75 Jahren von den Nazis ermordet. Quelle: OZ-Archiv

In Gesprächen wechselte er gern ins Plattdeutsch

Beliebt ist Thälmanns volkstümliche Art. Gern fällt er bei Gesprächen in sein geliebtes Plattdeutsch. Thälmann, der bewiesen hat, dass er das Zeug zu einem Arbeiterführer hat, wird 1925 zum KPD-Vorsitzenden gewählt. Das ist nicht zuletzt seiner treuen Gefolgschaft zu Stalin geschuldet, der inzwischen die Macht im Kreml an sich gerissen hat.

1925 ist auch das Jahr, das den Hamburger Kommunisten im ganzen Reich bekannt macht. Reichspräsident Friedrich Ebert ( SPD) stirbt und Thälmann bewirbt sich als Präsidentschaftskandidat der KPD im Wahlkampf um dessen Nachfolge. Er erreicht sogar den zweiten Wahlgang und vereinigt Millionen von Stimmen auf sich. Ein Achtungserfolg. Sein Einfluss und seine politische Macht wachsen auch dadurch, dass er Vorsitzender des Roten Frontkämpferbundes (RFB) wird. Der RFB ist ein paramilitärischer Kampfverband der KPD. Thälmann in Uniform und mit zum Gruß erhobener rechter Faust wirkt martialisch, wenn er seine Kämpfer an sich vorbei paradieren lässt.

Im September 1928 bekommt das Bild vom unbescholtenen „Führers des deutschen Proletariats“ plötzlich Risse. Thälmann-Gegner machen öffentlich, dass John Wittorf, Hamburger KP-Sekretär, Parteigelder für sich beiseite geschafft hat. Ernst Thälmann habe das gewusst und es vertuscht. Am 26. September 1928 beschließt das Zentralkomitee der KPD einstimmig, Thälmann all seine Parteiämter zu nehmen.

KPD wird unter Thälmann zur Kaderpartei

Doch Hilfe kommt von Stalin. Er sorgt dafür, dass der Geschasste schon nach zehn Tagen wieder im Amt ist. Thälmann weiß, wem er seine Rehabilitierung zu verdanken hat und wird von nun an zu einem der treuesten Vasallen des Kreml-Chefs. Er wandelt die KPD nach sowjetischem Muster in eine straff geführte Kaderpartei, eine „Partei neuen Typus“, um. Als verhängnisvoll erweist sich gegen Ende der 1920er Jahre, dass Thälmann den von Moskau vorgegebenen Sozialfaschismus-Kurs vorbehaltlos umsetzt.

Nicht die Nazis sind von nun an Feind Nummer eins, sondern die Sozialdemokraten. Sie sind die Verräter an der Novemberrevolution 1918 und Stützen des kapitalistischen Systems. Eine ideologische Ausrichtung, die Hitler in die Hände spielt. Als der am 30. Januar 1933 an die Macht kommt, verfolgt er seine Gegner mit äußerster Härte und Brutalität. Nach dem Reichstagsbrand in der Nacht zum 28. Februar, den die Nazis den Kommunisten anlasten, werden Tausende KPD-Mitglieder verhaftet, gefoltert und ermordet.

Nazis inhaftieren ihn mehr als elf Jahre lang

Thälmann wird am 3. März 1933 in seiner Berliner Wohnung verhaftet und zunächst ins Untersuchungsgefängnis nach Berlin-Moabit eingeliefert. Von dort holt ihn die Geheime Staatspolizei ( Gestapo) immer wieder in ihre Zentrale in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße zu Verhören, bei denen er brutal gefoltert wird. Zu einem Prozess, auf den der KPD-Chef hofft, um mit dem Nazi-Regime abzurechnen, kommt es jedoch nicht.

Ohne verurteilt worden zu sein, wird er im November 1935 für elfeinhalb Jahre „Schutzhäftling“ der Gestapo und in mehreren Zuchthäusern inhaftiert. Eine weltweite Solidaritätsbewegung, die sich für die Freilassung des prominenten Häftlings stark macht, bleibt ohne Erfolg. Während des Spanienkrieges erhält ein Bataillon, in dem vor allem deutsche Freiwillige gegen die Franco-Faschisten kämpfen, Thälmanns Namen.

Als Hitler und Stalin 1939 den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt schließen, keimt Hoffnung auf Freilassung in Ernst Thälmann auf. Aber der Kreml-Herrscher denkt nicht daran, ihn aus dem Kerker zu befreien. In Stalins Augen sind alle, die dem Feind in die Hände fallen, Verräter. Thälmann macht da keine Ausnahme. Obwohl er noch lange an seine Rettung glaubt, muss er endlich erkennen, dass der Sowjetführer kein Interesse mehr an ihm hat. Trotzdem bleibt er bis zu seinem tragischen Ende der kommunistischen Idee treu und ein überzeugter Freund der Sowjetunion.

Hitler selbst gab Befehl zur Exekution

Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 beschließt Hitler, sich auch dieses prominenten Gefangenen zu entledigen und gibt den Auftrag zu Thälmanns Ermordung. So rollt am 18. August 1944 eine schwarze Limousine, aus dem Zuchthaus Bautzen kommend, zu nächtlicher Stunde durch das Tor des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Im Wagen sitzen drei mit Ledermänteln bekleidete Gestapo-Leute und ein Zivilist. Die späten Besucher werden erwartet.

Das Auto fährt auf den von einem Scheinwerfer beleuchteten Hof und hält vor dem ebenfalls erleuchteten Lagerkrematorium. Wie der Augenzeuge Marian Zgoda, Häftling in Block 27 des KZ, verborgen hinter einem Schlackenhaufen beobachtet, warten bereits neun SS-Männer. Die Wagentür wird geöffnet und die Gestapo-Leute nehmen den Zivilisten in die Mitte. Sie führen ihn die Treppe zum Krematorium-Keller hinunter.

Die SS-Leute folgen. Zwei oder drei Schüsse fallen unmittelbar danach, kurz darauf wird ein weiteres Mal geschossen. Keine halbe Stunde später gehen im Krematorium die Lichter aus. Als die SS-Männer den Hof verlassen, fragt einer von ihnen: „Weißt du, wer das war?“ und erhält die Antwort: „Das war der Kommunistenführer Thälmann.“

Unbestritten ist, dass Ernst Thälmann in einer Reihe mit jenen Widerstandskämpfern steht, die in der Zeit des Nationalsozialismus dem Unrechtsregime die Stirn boten. Kritiker heben hervor, dass er aber auch zu den konsequentesten Vertretern der stalinistischen Linie innerhalb der KPD gehörte.

Von Werner Geske