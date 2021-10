Was ist los in der Fischland-Darß-Zingst-Region?

Ribnitz-Damgarten

Die Herbstferien gehen zu Ende. Die Wetter-App lässt auf ein goldenes Herbstwochenende hoffen. Wir haben die passenden Ausflugstipps dafür.

Herbstfest in Klockenhagen

Im Freilichtmuseum Klockenhagen wird das Herbstfest gefeiert. Um 10 Uhr geht es am Sonntag, 10. Oktober, los. Die Gäste können an einer Rapspresse aus den 1930er Jahren Raps zu Öl pressen. Beliebte Herbstbastelarbeiten wie Drachen oder Kastanienigel bauen, eine Malschule und viele andere Kreativstationen warten auf Groß und Klein. Den ganzen Tag sind die Mostis aus Ahrenshagen da und pressen von Gästen angelieferte größere Mengen Äpfel. Wer zehn Kilogramm Äpfel mitbringt, bekommt eine kostenlose Eintrittskarte für eine Person geschenkt. Bei gutem Wetter werden Kutschfahrten angeboten. Um 14 Uhr tritt die Völkshäger Danzgrupp auf. Eine Mühlenführung um 11 Uhr durch die Bockwindmühle ist ebenso Programmteil.

Darßer Naturfilmfestival

Das Darßer Naturfilmfestival findet noch bis zum Sonntag statt. An verschiedenen Spielorten werden Perlen des Naturfilms gezeigt. Im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Zingst ist am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr beispielsweise der Film „Wem gehört mein Dorf?“ zu sehen. Am Sonnabend, 9. Oktober, 20 Uhr, wird eine Multivisionsshow von Esther Horvarth zum Thema „Polarnacht“ gezeigt. In der Darßer Arche in Wieck ist am Sonnabend um 11 Uhr der Film „#dieselgate“ zu sehen, im Kulturkaten Prerow um 12 Uhr der Film „Der kleine Held vom Hamsterfeld. In Born wird auf der Freilichtbühne der Film „Ungarns wilde Pferde“ gezeigt (17 Uhr). Das komplette Programm gibt es unter www.deutscher-naturfilm.de.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Appeldag in Starkow

Zum traditionellen Fest rund um den Apfel lädt der Verein Backstein – Geist und Garten am Sonnabend, 9. Oktober, ab 13 Uhr ein. Buntes Markttreiben, Geflügelzüchterausstellung, frischer Saft aus der Pfarrgartenpresse, Kinderschminken, Geschichtenzelt, Ponyreiten, Trampolin, Spielstände und vieles mehr sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Apfelsorten werden durch die Pomologen Anette Gisbier und Michael Richter bestimmt. Die Mostis verpressen wieder vor Ort mitgebrachte Äpfel zu Saft. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter der Nummer 0176/232440044. Ab 14 Uhr findet dann in der Backsteinbasilika St. Jürgen eine plattdeutsche Ernteandacht mit Pastor Stefan Busse statt. Der Velgaster Chor gibt um 15 Uhr ein Konzert. Ab 14 Uhr spielen auch die Sixty Beats aus Berlin vor der Backsteinscheune. Um 15 Uhr und um 16 Uhr finden Gartenführungen statt.

Kammermusiktage in Ahrenshoop

Zum 10. Mal veranstaltet der gemeinnützige Verein “Kulturstiftung Ahrenshoop“ vom 9. bis 16. Oktober die Kammermusiktage Ahrenshoop. Beim Eröffnungskonzert am Sonnabend, 9. Oktober, um 20 Uhr im Kunstmuseum Ahrenshoop wird das Klavierduo Cristian Niculescu & Zsuzsa Bálint Werke von Franz Schubert, Sergej Rachmaninov und Astor Piazzolla zu Gehör bringen. Am Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, tritt in der Schifferkirche das Furiant Trio mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Ernst von Dohnányi auf. Um 20 Uhr beginnt im Kunstmuseum der Schubert-Abend mit Elena Bashkirova (Klavier), Mihaela Martin (Violine) und Frans Helmerson (Cello). Tickets zu den Konzerten sind in der Kurverwaltung Ahrenshoop, im Online-Ticketshop (www.ostseebad-ahrenshoop.de und www.kammermusiktage-ahrenshoop.de) sowie bei Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich.

Von Robert Niemeyer