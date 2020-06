Was neben dem Ribnitzer Polizeirevier passieren soll

Ribnitz-Damgarten

Passenderweise versperrt ein Polizeiabsperrband den Durchgang zu einem Korridor. Der Fußboden ist offenbar nicht mehr ganz so stabil. Zwei kleine, dunkle Zellen befinden sich im Keller, die Stahltüren sind entfernt worden. Im Obergeschoss liegen unbedruckte Urkunden mit Hammer- und Zirkel-Wappen. Ein Raum mit Betten, Geschirr und Kühlschrank schien noch eine ganze Weile genutzt worden zu sein, nachdem die Polizei aus dem Gebäude ausgezogen war. Wie ein großes Bett in die ehemalige Küche im Keller kam, bleibt wohl ein Rätsel.

So sollen die neuen Wohnhäuser in der Damgartener Chaussee aussehen. Quelle: MBB Immobilien

Kein Rätsel dagegen ist, dass das ehemalige Polizeirevier in der Damgartener Chaussee in Ribnitz dem Abrissbagger weichen muss. Auch der Funkmast auf dem Grundstück soll verschwinden. Direkt neben dem Ribnitzer Polizeirevier entstehen zwei Wohnblöcke. „Sicherer kann man nicht wohnen“, sagt Michael Bienk augenzwinkernd. Er und sein Partner Frank Willert (MBB Immobilien) kauften vor etwa einem Jahr das Gebäude samt Grundstück vom Land. In einem Bieterverfahren setzten sie sich mit dem höchsten Gebot gegen mehrere Konkurrenten durch. „Nach dem Zuschlag haben wir geguckt, was wir draus machen können“, so Michael Bienk.

Abrissgenehmigung bereits erteilt

Geplant war zunächst, das Gebäude zu erhalten und in ein Wohnhaus umzubauen. Allerdings hätte eine Nutzungsänderung bedeutet, dass bestimmte Abstandsregeln zum benachbarten Polizeirevier eingehalten werden müssten. Deshalb hätte ein Teil des Gebäudes abgerissen werden müssen. Und so fiel die Entscheidung, das Gebäude komplett abzureißen. Die Abrissgenehmigung liegt bereits vor. Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Abrissbagger anrücken.

„Die Baugenehmigung ist in den letzten Zügen. Die letzten Nachforderungen haben wir bearbeitet“, sagt Michael Bienk. Auf dem Grundstück sollen zwei dreigeschossige Mehrparteienhäuser entstehen. 2500 Quadratmeter Wohnfläche sollen geschaffen werden, aufgeteilt auf 24 Wohnungen. Mit Wohnflächen von dann durchschnittlich etwa 100 Quadratmetern und jeweils vier Zimmern entstehen dann eher größere Mietwohnungen, alle barrierefrei gestaltet. Jede Wohnung wird einen Balkon bekommen. Die Gebäude erhalten einen Aufzug. In einer Tiefgarage werden ausreichend Stellplätze geschaffen. „Wir wollen der Lage entsprechend attraktiven Wohnraum schaffen“, so Michael Bienk.

Investitionsvolumen: Ca. 5,5 Millionen Euro

Angesprochen werden sollen vor allem Familien, die nicht unbedingt im Neubaublock wohnen oder Wohneigentum – also ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung – möchten. „Im Moment gibt es in Ribnitz-Damgarten auch so gut wie keine Baugrundstücke“, so Michael Bienk.

Circa 5,5 Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. „Wir erwarten täglich die Baugenehmigung“, so Bienk. Möglicherweise bereits in diesem Jahr, spätestens jedoch im Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten beginnen. Mitte 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Das Gebäude, das abgerissen wird, ist übrigens das ehemalige Polizeirevier Ribnitz-Damgartens. Nach der Wende zog die Polizei in das benachbarte Gebäude, in dem sich das Revier heute befindet. An dieser Stelle war bis zum Ende der DDR die Kreisdienststelle Ribnitz-Damgarten der Staatssicherheit untergebracht.

Von Robert Niemeyer