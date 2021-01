Ribnitz-Damgarten

Ein beschlossener B-Plan und die Vorfreude aller Beteiligten, dass sich am beziehungsweise auf dem Ribnitzer See etwas entwickelt. 2019 sollten die Bauarbeiten beginnen, 2018 war der Bebauungsplan für das Projekt von der Stadtvertretung beschlossen worden. Bis heute ist zumindest augenscheinlich nichts passiert. Die OZ hat nachgefragt, was aus dem millionenschweren Hausbootprojekt in der Nähe der Bodden-Therme geworden ist.

Behördliche Hürden

„Am 27. März geht es los“, sagt Ulf Baither, als ihn die OZ erreicht. Baither ist einer der beiden Geschäftsführer der Floating House GmbH aus Berlin. Das Unternehmen investiert in das Projekt, das später und teurer als gedacht realisiert wird. „Es ist ein bisschen kompliziert gewesen“, sagt Ulf Baither. Was so viel heißt wie: die behördlichen Hürden seien schwieriger zu überwinden gewesen als erhofft.

So sollten laut Baither bereits im September die Bauarbeiten beginnen. Doch die Untere Naturschutzbehörde habe Einwände gehabt. Zum Schutz der Natur im Uferbereich dürfe dort in der kalten Jahreszeit nicht gebaut werden. Da sich immer mal etwas verzögern könne, sei ein Baubeginn im vergangenen Frühherbst zu riskant gewesen. „Jetzt sind die Aufträge ausgelöst“, sagt Baither. Entsprechende Genehmigungen seien vorhanden. Im März soll der Uferbereich unter anderem mit Abwasser- und Wasseranschlüssen erschlossen werden.

Öffentliche Besucherplattform

Der Startschuss für den Neubau eines nicht ganz so gewöhnlichen Stegs auf dem Ribnitzer See: Eine Anlage mit 15 schwimmenden Ferienwohnungen soll dann entstehen. Zu dem Projekt gehört außerdem eine Besucherplattform im vorderen Bereich sowie ein Steg für die Boote des Wassersportvereins „Brücke 15“. Der Verein nutzt an gleicher Stelle den aktuellen Steg für seine Boote und würde von dem Neubau profitieren.

Ein Verzögerungsfaktor seien laut Ulf Baither die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung gewesen. „Wir haben lange mit der Stadt um den städtebaulichen Vertrag gerungen.“ Die Verwaltung habe eher vorsichtig gehandelt.

Heißt aus Sicht von Heiko Körner, Leiter des städtischen Bauamtes, dass sich ein teilweise privat, teilweise öffentlich finanziertes Projekt aufwendig realisieren lässt. Unter anderem mussten für den Bau des öffentlichen Bereichs des Steges Fördermittel beantragt werden. Bekanntlich sind derlei Verfahren an Vorgaben gebunden, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Regelung für Zufahrten oder auch die Einigung auf einen Ausweichsteg für den Wassersportverein „Brücke 15“ während der Bauzeit mussten vertraglich abgesichert werden.

Fördermittel beantragt

Kosten in Höhe von circa 950 000 Euro sind für den Bau des öffentlichen Bereiches des Steges kalkuliert. Beantragt wurden dafür Fördermittel in Höhe von etwa 700 000 Euro, die die Stadt als Fördermittelempfänger an den Investor weiterreicht. Die Floating Houses GmbH übernimmt auch den Eigenanteil für den öffentlichen Bereich in Höhe von rund 250 000 Euro.

Das ist jedoch nur ein Bruchteil der Gesamtkosten. War im Jahr 2018 noch von rund sieben Millionen Euro die Rede, sind es laut Ulf Baither nun mehr als zehn Millionen Euro Baukosten für das Hausbootprojekt. Der Grund dafür seien nicht unbedingt gestiegene Baukosten an sich, sondern dass entgegen der ursprünglichen Planung höherwertige Hausboote eingesetzt werden. Und zwar sollen sechs Hausboote des Typs floating 44.3 und neun schwimmende Häuser des Typs floating 85.2 an den Steg angeschlossen werden. Beide Typen sind weiß gestrichen. Die Variante 44.3 hat eine Wohnfläche von 44 Quadratmetern für vier bis sechs Personen plus Terrasse am Bug und auf dem Dach. Hausboot 85.2 hat eine Wohnfläche von 85 Quadratmetern mit Platz für bis zu sechs Personen und ebenfalls zwei Terrassen.

Dieser Steg soll weichen. Hier soll der Hausboot-Steg mit Besucherplattform entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Die Hausboote werden laut Ulf Baither übrigens auf dem Ribnitzer See vor dem Ribnitzer Hafen zusammengebaut und dann an den Steg gebracht. Ab dem Frühjahr wird es dort also regelmäßig Bewegung geben. Laut Baither dauert es bis Ende 2022, bis alle Hausboote fertiggestellt und am Steg montiert sind. Zehn der 15 Häuser seien laut Baither bereits verkauft. Das Vermarktungskonzept sieht vor, dass die Ferienhäuser veräußert werden und dann über die Floating House GmbH oder eine andere Agentur an Urlauber vermietet werden. Das Unternehmen geht von einer Belegung von 180 bis 250 Tagen im Jahr aus. 2014 und später hatte die Floating House GmbH bereits Hausboote im Ribnitzer Hafen errichtet. Nun also ein paar Hundert Meter weiter westlich an der Bodden-Therme.

Namensgebung irritiert

Und dann ist da noch der Name des Projektes. Die Floating House GmbH bewirbt die Steganlage mit den 15 Hausbooten als Bernstein Resort. Im Bauamt wurde dieser Name mit Überraschung zur Kenntnis genommen, war das Projekt in den vergangenen Jahren nicht auf diese Weise bezeichnet worden. Laut Ulf Baither habe sein Unternehmen jedoch seit 2014 mit diesem Namen gearbeitet und ihn auch schützen lassen. Tatsächlich beim Patentamt angemeldet wurde der Name als Wortmarke jedoch erst am 12. November vergangenen Jahres. Das ist insofern interessant, als dass die Stadtverwaltung das Tourismusprojekt um Center Parcs auf der Halbinsel Pütnitz als Bernsteinresort bewirbt und einige Wochen vorher damit in die Öffentlichkeit gegangen ist.

„Wir wollen keinen Ärger haben“, sagt Ulf Baither. Er habe nichts dagegen, dass die Verwaltung diesen Namen für das Pütnitz-Projekt verwendet, hofft gleichermaßen aber auch, dass wiederum die Stadt oder Partner des Projektes auf der Halbinsel der Floating House GmbH den Namen nicht streitig machen. „Wir machen daraus kein Problem“, sagt Heiko Körner. Der Name Bernsteinresort für das Projekt auf Pütnitz sei ohnehin seit Beginn der Planungen ein Arbeitstitel. Die genaue Namensgebung werde künftig noch thematisiert.

