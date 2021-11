Wasserburg Divitz bei Barth: Lässt die SPD das Denkmal verfallen?

Barth

Die Wasserburg Divitz bei Barth ist in einem desolaten Zustand. Das Denkmal von nationaler Bedeutung, zu dem sie offiziell ernannt worden ist, muss dringend saniert werden – eher gestern als heute, weil es morgen zu spät sein könnte. Das sind Fakten, die sowohl Landes-CDU als auch -SPD unterschreiben würden. Weil es einfach nicht geleugnet werden kann.

Doch bei der Frage, ob das Land dies finanziell unterstützt, scheiden sich scheinbar die Geister, wie jüngste Reaktionen zeigen. Schlimmer noch: An das Versprechen, dass das Land 10 Millionen Euro geben wird, damit die Sanierung zeitnah beginnen kann, scheint sich heute nur noch die CDU zu erinnern.

Wasserburg Divitz: Gibt es Hilfe bei Sanierungsarbeiten?

Die CDU-Landesfraktion, in persona von Dietmar Eifler, hat Ende Juli verkündet, dass „zeitnah die grundhafte Erneuerung und Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles erfolgen kann“. Grund Nummer eins für das grüne Licht, das er damit für die Sanierung der Wasserburg gegeben hat, ist zum einen ein Schreiben vom Bund gewesen, der 10 Millionen Euro zugesichert hat, die allerdings an einige Bedingungen geknüpft sind.

Grund Nummer zwei: Ein Gespräch, das am 5. Juli stattgefunden hat. Die Teilnehmer: die Fraktionsvorsitzenden und die finanzpolitischen Sprecher von CDU und SPD sowie der damalige Finanzminister Reinhard Meyer (SPD), der heute Wirtschaftsminister ist. In diesem soll laut Christdemokraten vereinbart worden sein, dass das Land die Kofinanzierung sicherstellt, sobald die Zusage der Bundesförderung schriftlich vorliegt.

Diese ist der Landesregierung, dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium – seinerzeit in CDU-Hand – in Kopie am 26. Juli ins Haus geflattert. Und daraufhin ist eben von Dietmar Eifler verkündet worden, dass die Sanierung des Denkmals zeitnah beginnen kann. Von Wahlkampfgetöse könne also keine Rede sein, betont dieser und auch Parteikollegen.

Inzwischen hat es bekanntlich Wahlen gegeben, die Ministerposten sind neu besetzt worden. Unter anderem hat Reinhard Meyer, im Juli noch Finanzminister, den CDU-Mann Harry Glawe im Wirtschaftsministerium beerbt. Aus diesem Haus heißt es auf Nachfrage zu dem am 5. Juli stattgefundenen Gespräch und von der CDU angesprochenen Vereinbarung nun: „In dem Gespräch wurde keine Zusage zur Kofinanzierung gemacht.“

Mittel laut Koalitionsvereinbarung reserviert

Ob oder ob nicht, wird wohl nicht geklärt werden. Denn ein Protokoll zu dem Gespräch gibt es nicht. Darin sind sich CDU-Landtagsfraktion und Ministerium wiederum einig. „Ein geeintes Protokoll gibt es leider nicht, dergleichen war in der Koalition aber auch nie nötig“, schreibt Markus Gonschorrek, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Landtagsfraktion. „Die CDU-Delegation, die an diesem Gespräch teilgenommen hat, hat aus guten Gründen sehr genau hingehört, sehr dezidiert vorgetragen und natürlich intern vermerkt“, fügt er hinzu.

Reinhard Meyer habe in seiner Funktion als Finanzminister das Thema „Divitz“ am 5. Juli noch nicht gekannt. Der Sachverhalt sei ihm daraufhin in dem Gespräch erläutert worden. „Herr Liskow (Egbert Liskow; Anm. d. Red.), der damalige finanzpolitische Sprecher, wies in diesem Kontext darauf hin, dass in der Koalitionsvereinbarung zum Jahresabschluss 2020 vereinbart worden war, 10 Millionen für die Kofinanzierung von etwaigen Bundesmitteln für bisher unbekannte Projekte zu reservieren“, schildert Gonschorrek. Finanzminister Meyer habe daraufhin gesagt, dass die Förderanfrage an das Finanzministerium herangetragen werden müsse. Zudem müsse die Zusage des Bundes vorliegen, dann würde die Kofinanzierung erfolgen.

„Und mal ganz ernsthaft: Dass die CDU-Fraktion mit dem Finanzminister ein Gespräch über das Wasserschloss Divitz führt und das Thema ’Finanzierung der Sanierung’ nicht anspricht beziehungsweise abschließend klärt, scheint wenig glaubhaft“, meint er.

Das sagt Wirtschaftsminister Meyer (SPD) dazu

Zudem, so heißt es in der Erklärung von CDU-Landtagsmitglied Marc Reinhardt, besagt der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU für die vergangene Wahlperiode, dass für nachhaltige Bundes- und EU-Programme die notwendige Landeskofinanzierung zur Verfügung gestellt wird. Auch er verweist auf die Vereinbarung der Koalitionsfraktionen zum Jahresabschluss 2020, in der explizit und gesondert vereinbart wurde, dass bis zu 10 Millionen Euro reserviert werden, falls unerwartet eine Bundesförderung kofinanziert werden muss.

Eine, wie die Bundesförderung für die Sanierung der Wasserburg Divitz. Allerdings gibt es das Geld vom Bund auch nur, wenn die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert ist, ein schlüssiges Nutzungskonzept vom Eigentümer steht und die spätere Finanzierung des Betriebs und Unterhalts der Burg geklärt ist.

Die Gesamtkosten für die Sanierung haben im Sommer übrigens bei geschätzten 34 Millionen Euro gelegen. Die CDU-Fraktion gemeinsam mit Ex-Wirtschaftsminister Harry Glawe haben sich seit geraumer Zeit für die Sanierung der Wasserburg Divitz eingesetzt.

Und wie steht der jetzige Wirtschaftsminister, der SPD-Mann Meyer, zur Sanierung der Wasserburg Divitz? Kann der Eigentümer der Wasserburg, der Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz, auf die Unterstützung von ihm setzen? „Zunächst müssen die vom Bund geforderten Unterlagen seitens des Vereines erstellt werden. Erst dann kann die Prüfung einer finanziellen Unterstützung erfolgen. In diesem Zusammenhang wäre auch die Frage zu klären, wer die laufenden Betriebskosten zu tragen hätte“, teilt eine Pressesprecherin des Ministeriums auf einen entsprechende Anfrage mit.

Von Anja Krüger