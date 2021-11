Barth

Ist es nur heiße Luft gewesen, Wahlkampfgetöse – das Versprechen von insgesamt rund 20 Millionen Euro von Bund und Land für den Erhalt der Wasserburg Divitz? Genau genommen hat es im Juli dieses Jahres sogar geheißen, dass „zeitnah die grundhafte Erneuerung und Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles erfolgen soll.“ So zumindest hat es in einer Pressemitteilung der Landes-CDU gestanden. „Grünes Licht für die Sanierung der Wasserburg Divitz“ ist von Dietmar Eifler, seinerzeit Landtagsabgeordneter, verkündet worden.

Und nun sind es wieder die Mitglieder des Eigentümervereins, des Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz, die sich der Notsicherung annehmen. Denn passiert dies jetzt nicht, kann niemand die Garantie dafür geben, dass die Burg den nächsten Winter übersteht. Die Konsequenz weiß Archäologin Marlies Konze sehr gut deutlich zu machen. „Man kann alles nur einmal vernichten. Hier geht Kulturhistorie unwiderruflich verloren.“

Zustand der Wasserburg immer desolater

Auch dem Vorsitzenden des Eigentümervereins, des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz, reißt allmählich der Geduldsfaden. Immer und immer wieder macht er auf den Zustand der Wasserburg aufmerksam, der für einen Laien irreparabel scheint. Das Dach gleicht mit seinen Löchern einem Schweizer Käse, Schimmel bildet bereits blühende Landschaften in der Burg, das Kellergewölbe der Burg entwickelt sich zur Wasserhöhle und in den Mauern klaffen sichtbar größer werdende Spalten.

Andreas Glaus von der Firma H & S aus Wismar flickt in dieser Woche mit einem Kollegen die größten Löcher im Dach. Quelle: Anja Krüger

Die Notwendigkeit von Sanierungs-, wenigstens Erhaltungsarbeiten, ist unübersehbar. Doch von dem versprochenen Geld ist vor Ort noch nichts angekommen. Albrecht ist es leid, nur zu mahnen. „Es muss jetzt etwas geschehen“, fordert er in aller Deutlichkeit. Es sei unverantwortlich, noch länger tatenlos zuzusehen, wie diese 2016 von der europäischen Denkmalinitiative „Europa Nostra“ auf die Liste der europaweit gefährdetsten Denkmäler gesetzte Wasserburg verfällt. Eine Notsicherung hat der Verein nun in Auftrag gegeben, damit die Firma H & S Wismar beauftragt. „Wenigstens die größten Löcher im Dach müssen jetzt dichtgemacht werden. Viel zu lange haben wir damit schon gewartet“, erklärt der Vereinsvorsitzende. 5000 Euro habe der Verein dafür eingeplant. „Damit können wir allerdings auch nur das aller, aller Nötigste finanzieren. Mehr Geld haben wir nicht. Wir machen uns damit nackig“, sagt er. Dabei sei das Dach zu flicken, nur die sogenannte halbe Miete. „Zum Schutz der alten Mauern müssten auch die Dachrinnen erneuert werden“, informiert er.

Älteste Bauteile aus dem Mittelalter

Der Schimmel macht sich mehr und mehr breit. Quelle: Anja Krüger

Albrecht sei enttäuscht, dass er und seine Mitstreiter bislang lediglich Lippenbekenntnisse bekommen hätten. „Wir haben alles in unserer Macht Stehende und Erforderliche getan, drei Anträge liegen in Schwerin. Wir können jetzt nur hoffen. Und vielleicht noch einmal das Gespräch suchen“, sagt Albrecht.

Aufgeben, die Wasserburg dem Verfall preisgeben, das will er nicht. Zu wertvoll ist diese seines Erachtens für die nächsten Generationen. Schließlich ist sie eine der Bedeutendsten ihrer Art im norddeutschen Raum. Die im Kern mittelalterliche Burg mit einem teilweise erhaltenen Ringgraben hat im Verlauf ihrer Geschichte mehrmals die Besitzer gewechselt. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass aus dem anfänglichen Turm die Wasserburg entstanden ist.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist ein in über 800 Jahren ehrlich gewachsenes Haus, wie man in Mecklenburg-Vorpommern kein weiteres findet“, sagt Albrecht. Die ältesten Bauteile der Burg sind im Nordflügel erhalten. Es handelt sich um die Reste eines Wohnturmes. Bauliche Erweiterungen sind im Stil der Renaissance und des Barocks erfolgt. Vor allem die jüngste Erweiterung, ein Teil der Wasserburg aus dem 19. Jahrhundert, droht aus dem Gesamtbauwerk herauszubrechen. Auf der West- wie auch auf der Südseite der Burg klaffen inzwischen riesige Spalten. Sichtbar neigt sich der Anbau vom Gesamtbauwerk ab.

Die Hoffnung noch im Sommer: Baubeginn im kommenden Jahr

Gerd Albrecht, Vorsitzender des Fördervereins Kulturgüter Wasserburg Divitz, dem die Wasserburg gehört, zeigt eine Stelle, an der die Wandverkleidung verschiedener Epochen sichtbar ist. Quelle: Anja Krüger

Den hat Albrecht schon fast aufgegeben. „Ich bin geneigt zu sagen: Um den ist es nicht schade. Auch wenn es nicht so ist“, sagt Albrecht. Aber dem langgezogenen Ostflügel mit den zwei Portalen, der auf 1729 und 1743 datiert wird, droht ebenso die völlige Zerstörung, werden die Löcher im Dach nicht „gestopft“. Sind es zunächst nicht die Grundmauern, dennoch aber die Relikte aus den vergangenen Jahrhunderten – angefangen bei der Wandgestaltung bis hin zum Sternenparkett.

Noch im Sommer ist die Hoffnung groß gewesen, dass tatsächlich in diesem Jahr die Planung, die bereits vorbereitet worden ist, ausgeschrieben und schließlich im kommenden Jahr mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann. Dazu aber braucht es eine schriftliche Fördermittelzusage, die nach wie vor fehlt.

Keine Mittel beim Wirtschaftsministerium des Landes eingeplant

Im Kellergewölbe steht das Wasser. Quelle: Anja Krüger

Und scheinbar liegt man mit der eingangs geäußerten Vermutung nicht ganz falsch. Nach OZ-Informationen ist Reinhard Meyer, der bis vor Kurzem noch Finanzminister gewesen und jetzt Wirtschaftsminister ist, von Dietmar Eiflers Verkündung sehr überrascht gewesen. Auf Nachfrage heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: „Im Wirtschaftsministerium sind keine Mittel eingeplant.“

Es gebe lediglich ein Schreiben der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters. Hierbei gehe es um eine Zusicherung des Bundes von Haushaltsmitteln in Höhe von 9,983 Millionen Euro für die Sanierung der Wasserburg Divitz, teilt Gunnar Bauer, Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums, mit. Die Bewilligung der Mittel sei allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. „Hierzu zählen unter anderem aussagefähige Antrags- und Bauunterlagen sowie ein schlüssiges Nutzungskonzept“, informiert er. An Letzterem, so Gerd Albrecht, würde der Verein aktuell arbeiten.

Von Anja Krüger