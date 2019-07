Klockenhagen

“Land unter“ hieß es für Familie Schwarz am vergangenen Freitag. Große Teile ihres Hausgrundstückes in der Mecklenburger Straße 31 in Klockenhagen standen unter Wasser. „An einigen Stellen bis zu 30 Zentimetern“, berichtet Silvia Schwarz. Ursache war der Bruch einer Trinkwasser-Transportleitung der Boddenland GmbH auf dem Nachbargrundstück, die dort zu DDR-Zeiten verlegt worden war. Das Wasser sei zwar nach relativ kurzer Zeit versickert, es bleibe aber die Frage, wann der nächste Rohrbruch kommt, so die Klockenhägerin. „Denn die Leitung ist nicht zum ersten Mal geplatzt, erst im Mai diesen Jahres musste die Boddenland einen Schaden an der Leitung reparieren“, berichtet Silvia Schwarz. Die Leitung besteht aus Asbest-Zement und versorgt den Ortsteil Altheide.

Silvia Schwarz: „Nach unseren Informationen wurde die Leitung bereits in den 1980er Jahren verlegt. Sie ist in die Jahre gekommen.Wir fürchten, dass es zu weiteren Rohrbrüchen kommt. Was passiert, wenn das Rohr im Winter platzt und es vielleicht doch mal Minusgrade gibt. Dann haben wir hier eine Schlitterbahn.“ Sie und ihr Mann hoffen nun, dass die Boddenland GmbH eine dauerhafte Lösung für das Problem findet.

Neue Leitung soll noch in diesem Jahr verlegt werden

Daran werde intensiv gearbeitet, sagte gestern auf OZ-Anfrage Hans Köhler. Der Geschäftsführer der Boddenland GmbH Ribnitz-Damgarten erläuterte, dass man die Leitung bereits seit längerem auf der Agenda habe, da sich die Rohrbrüche gehäuft hätten. Vorgesehen sei, die über mehrere Privatgrundstücke führende alte Asbest-Zement-Leitung stillzulegen und durch eine neue zu ersetzen. Diese soll entlang eines alten Plattenweges verlegt werden, der sich in kommunalem Eigentum befindet.

Die Arbeiten beginnen wahrscheinlich im Herbst, auf jeden Fall aber noch in diesem Jahr, kündigte der Boddenland-Geschäftsführer an. Die Ausschreibung ist beendet. Mit Vertretern der Firma, die die Ausschreibung gewonnen hat, gab es gestern ein Abstimmungsgespräch.

Rund 300 Kilometer Asbest-Zement-Leitungen

Das Rohrleitungsnetz der Boddenland GmbH umfasst insgesamt rund 900 Kilometer, davon sind etwa 300 Kilometer Asbest-Zement-Leitungen. „Sie sind in den 1970er und 1980er Jahren verlegt worden. Da es damals nur sehr beschränkte Straßenbaukapazitäten gab, scheute man sich, für die Verlegung der Rohre Straßen aufzumachen. Deshalb wurden sie oft auf Privatgrundstücken verlegt. Mittlerweile sind sie an vielen Stellen brüchig geworden und müssen deshalb durch neue Leitungen ersetzt werden. Das geht allerdings nur Schritt für Schritt und ist letztendlich eine Generationenaufgabe“, sagt Köhler.

Bisher seien rund 100 Kilometer Asbest-Zement-Leitungen durch moderne Rohre ersetzt worden, dabei konzentriere man sich vor allem auf bebaute Gebiete, erläutert der Geschäftsführer der Boddenland GmbH weiter.

Rekonstruktion des Rohrnetzes bleibt Daueraufgabe

Die Sanierung bzw. Erneuerung des Rohrnetzes sei ein Dauerthema, macht Köhler weiter deutlich. Jedes Jahr werden dafür erhebliche Summen aufgewendet. So flossen 2018 von der Gesamtinvestitionssumme in Höhe von rund vier Millionen Euro etwa 2,5 Millionen Euro in diesen Bereich. Auch der im November 2018 von der Gesellschafterversammlung abgesegnete Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sieht Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro vor, der größte Teil des Geldes fließt in die Sanierung und Erneuerung des Rohrnetzes.

Die Investitionen machen sich bezahlt: Verzeichnete die Boddenland GmbH um die Jahrtausendwende noch rund 350 Rohrbrüche, konnte deren Zahl im Laufe der Jahre immer weiter gesenkt werden und lag 2018 bei rund 170.

Edwin Sternkiker