Körkwitz

Schnelle Kurven, hohe Sprünge – der Spaß auf dem Bernsteinsee in Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten hat am Wochenende mit einem Knopfdruck begonnen. Damit nämlich hat Frank Kalschewski den Elektromotor gestartet, der die Schleppseile des Rundkurses in Bewegung setzt. Zum Auftakt waren nahezu sämtliche Stammgäste aus der Region da, freut sich Betriebsleiter Mike Michalzik. Endlich sei die Winterpause zu Ende, „unsere Boarder sind richtig glücklich“, so der 50-Jährige.

Ganz vorn mit dabei ist unter anderem Géraldine Rzepa aus Ribnitz-Damgarten. „Alles läuft perfekt“, sagt sie – und spürt nach den ersten Runden schon einen Muskelkater. Bei schönen Wetter am Samstag haben die Wassersportler alles gegeben, spulten eine Runde nach der anderen ab, zeigten ihr Können. Wenn ein Startsprung nicht auf, sondern im Wasser endete, gab es aufmunternde Worte. Denn angesichts der Einschränkungen zum Schutz vor dem Corona-Virus blieben die Wassersportler unter sich. Zuschauer durften das Spektakel nur mit gehörigem Abstand verfolgen.

Wartung der Anlage

Dass der Start der Wassersportsaison bei Körks Strandarena so reibungslos erfolgte, liegt auch an der „grundlegenden Wartung der Anlage“ in den vergangenen Monaten. So wurde der Seilabstand korrigiert, damit die Mitnehmer der Schleppleinen reibungslos funktionieren, sämtliche Masten wurden überprüft, alle Lager gefettet und natürlich die „Sprungschanzen“ auf Vordermann gebracht.

Das Schwierigste war der Ausgleich des Abstandes der parallel zueinander verlaufenden Schleppseile, wie Mike Michalzik sagt. Die Führung der Seile des 850 Meter langen Rundkurses auf dem Bernsteinsee wird mit zusätzlichen Seilspannern gewährleistet.

Einschränkungen

Freuen können sich die Wasserski- und Wakeboardfahrer in diesem Jahr über eine neue Startplattform. Die Startzone wurde inklusive Unterkonstruktion komplett erneuert. Auch die Besucherterrasse ist teilweise neu, wie der Betriebsleiter sagt. Es wurde gemacht, was unter Kurzarbeitsbedingungen möglich war.

Denn die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus haben auch Körks Strandarena getroffen. So wurde im vergangenen Jahr die Saison vergleichsweise regulär beendet, doch bis zum geplanten Start jetzt fehlen den Betreibern Einnahmen aus Gastronomie und Veranstaltungen. Kaffee und Pommes zum Mitnehmen waren auch am Wochenende angesagt, ein Aufenthalt auf dem Gelände selbst kaum möglich.

Rundenrekordzahl liegt bei 175

Aber: Der 40 kW-Motor läuft, die Schleppleinen surren durch durch Umlenkrollen, mit gewagten Sprüngen stürzen sich die ersten Wassersportler ins Abenteuer. Mit Tempo 30 geht es über das Wasser. Mitnehmer Nummer vier wird von den Sportlern stiefmütterlich behandelt und auch um die von Möwen besetzten Sprungelemente, die im Bernsteinsee verankert sind, machen die Wakeboarder erst einmal einen großen Bogen. Kaum einer, kaum eine will freiwillig ein Bad in dem etwa zehn Grad kalten Bernsteinsee nehmen. Da wird erst einmal die Routine gezeigt, am Sonntag dann schon speziellere Kunststücke.

Der Rundenrekord auf Wasserskiern liegt bei knapp 200, wie „Hebeler“ Frank Kalschewski weit. Einst wurden die Mitnehmer per Hebel auf die Schleppseile gebracht, darum der Ausdruck. die auf dem Wakeboard erzielte Rundenrekordzahl liegt bei 175. Beide Höchstleistungen wurden schon vor einiger Zeit von einem Berliner Ehepaar vollführt, beide um die 60 Jahre alt. Die Stammgäste sind in jedem Jahr auf der Wasserskianlage auf dem Bernsteinsee aktiv.

Von Timo Richter