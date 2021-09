Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Vorpommern-Rügen wird Wasserstoff-Region, genauer gesagt die Projektregion Rügen-Stralsund. Im Rahmen des Wettbewerbes „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ wurde die Region zum „HyExpert“ gekürt, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen mitteilt. Innerhalb dieses Wettbewerbs werden nun bundesweit 30 Regionen dabei unterstützt, eine lokale Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Auch Ribnitz-Damgarten könnte davon profitieren.

Chance für neuen Wirtschaftszweig

Den Antrag für die HyExpert-Region hatte die Hansestadt Stralsund für die bisherige HyStarter-Region Stralsund-Rügen gestellt. „Jetzt können wir endlich ganz konkret planen, wie wir Wasserstoff künftig bei uns erzeugen, speichern und einsetzen. Darin sehe ich die Chance auf einen ganz neuen Wirtschaftszweig in unserer Hansestadt und auf Rügen“, teilte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow mit. Der Wettbewerb wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgelobt.

„Ich bin überzeugt, dass es dann keine Utopie ist, für unsere Wirtschaft, unsere Gäste und vor allem für die Menschen, die in Vorpommern-Rügen leben, schon sehr bald verlässliche und attraktive Anwendungen von Wasserstofftechnologie zu realisieren“, sagte Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stephan Kerth.

400000 Euro werden für die Erstellung eines umsetzungsfähigen Gesamtkonzeptes für eine Wasserstoff-Modellregion zur Verfügung gestellt. Zuvor war in der Kategorie „HyStarter“ ein Wasserstoff-Konzept für die Region erarbeitet worden, und zwar für die speziellen Energie- und Mobilitätsanforderungen des Landkreises. Auch wurde ein Netzwerk lokaler Wasserstoffakteure gebildet mit unter anderem der Hochschule Stralsund, der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, der Weißen Flotte GmbH, der Landesenergie– und Klimaschutzagentur M-V GmbH sowie dem Mukran Port.

Geplant ist beispielsweise, dass Kluis auf Rügen ein Leitprojekt entstehen soll, in dem die Anwendung der Energieversorgung mit Wasserstoff in ländlichen Strukturen erarbeitet wird. Zu den Ideen gehört auch eine Machbarkeitsstudie für die Wasserstoffanwendung in der urbanen Entwicklung im Quartier Andershof. Dabei geht es um Ideen, die bei der Wasserstofferzeugung anfallende Wärme im Fernwärmenetz zu nutzen. Im Hinblick auf die beiden Seehäfen Stralsund und Mukran wird es in einer dritten Studie sowohl um die meeres- als auch landseitige Versorgung mit Wasserstoff gehen.

„Hydrogen Island“ auf Pütnitz

Auch in Ribnitz-Damgarten wird die Entscheidung des Bundes begrüßt. „Es freut uns, dass es weiter geht“, sagte Bürgermeister Thomas Huth auf Anfrage. Auch in der Bernsteinstadt hofft man auf die Entwicklung von Wasserstoff-Technologien bzw. deren Einsatz. Die Idee: Unter dem Titel „Hydrogen Island“ soll das geplante Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz mit Wasserstoff-Technologien energetisch versorgt werden.

Die Idee des Hydrogen Island ist auch im „HyStarter-Konzept“ der Region Stralsund-Rügen festgehalten. Eine Studie dazu hat die Stadt jedoch selbst in Auftrag gegeben. Ende September/Anfang Oktober könnte es laut Thomas Huth dazu erste Ergebnisse bzw. Erkenntnisse geben. Die Hoffnung ist, für die Umsetzung bzw. den Bau der Anlagen Fördermittel zu erhalten.

Von Robert Niemeyer