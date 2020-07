Ahrenshoop

„Ich freue mich, dass wir an so einem schönen Tag unseren Hafen in Betrieb nehmen.“ Die Ironie in den Worten Benjamin Heinkes, Bürgermeister von Ahrenshoop, war offensichtlich. Der Anlass, aus dem sich etwa 20 Menschen am Freitag im Ahrenshooper Ortsteil Althagen zusammenfanden, hatte sicherlich besseres Wetter verdient.

Die Laune ließen sich die Beteiligten dennoch nicht vermiesen. Im strömenden Regen schnitten Heinke und Andreas Schönthier, Hafenmeister im Althäger Hafen, das obligatorische Band durch. Damit war der Wasserwanderrastplatz mit seiner neuen Steganlage offiziell eingeweiht.

Nach gut zehn Monaten Bauzeit wurden jetzt die Arbeiten abgeschlossen. Statt eines hölzernen hat der Steg nun einen Unterbau aus Stahl. Im oberen Bereich habe man Wert auf hohe Qualität des verbauten Materials gelegt. Auch die Stromkästen am Steg wurden erneuert. Integriert in die Maßnahme war zudem die Sanierung des Spülfeldes. „Damit haben wir mit unserem Hafen und dem Spülfeld für einige Jahre Ruhe“, so Heinke.

Baukosten geringer als erwartet

Noch unter seinem Vorgänger Hans Götze war die Sanierung das Wasserwanderrastplatzes beauftragt worden. 1,25 Millionen Euro lautete seinerzeit die Kostenschätzung. In der Abrechnung werde der Bau deutlich günstiger. „Dass wir unter der Summe geblieben sind, erfreut uns alle“, so Heinke. Circa 1,1 Millionen Euro hat die Erneuerung der Steganlage und des Spülfeldes am Ende gekostet. 80 Prozent davon sind Fördermittel aus der sogenannten Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, vermittelt über das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommerns.

Wichtiger Ansprechpartner für die Bauarbeiter vor Ort war Andreas Schönthier. „Wir hatten einen guten Draht zueinander. Viele kleine Probleme konnten wir direkt lösen“, sagte am Freitag der Inhaber des Räucherhauses. Die Fahrgastschifffahrt sei während der Bauzeit ebenfalls klargekommen.

Coronabedingt habe es eine leichte Verzögerung gegeben. Ursprünglicher Fertigstellungstermin war Ende Mai. „Wir konnten nur in kleinen Bautrupps arbeiten“, erklärte Peter Zimmermann vom Ingenieur- und Wirtschaftsbüro IWR aus Bentwisch. Unter den Bedingungen seien die Arbeiten dennoch gut vorangeschritten.

Von Robert Niemeyer