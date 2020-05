„Watt mutt, dat mutt“ ist das Motto dieser Trinwillerhägerin

Trinwillershagen

Margret Schroeder ist in Trinwillershagen bekannt wie ein bunter Hund. Schließlich ist sie die Inhaberin des Triner Lebensmittel- und Getränkemarktes. In Zeiten von Corona kommen auch viele Einheimische zu ihr, die lieber nicht in den großen Lebensmittelgeschäften einkaufen möchten.

Mit der Maskenpflicht habe sie kein Problem. „ Wat mutt, dat mutt“ steht auf ihrem Mundschutz, den sie im Laden trägt. „Ich bin positiv überrascht. Die Leute verhalten sich sehr vorbildlich. Sie haben alle einen Mundschutz. Ich habe schon die schönsten Varianten gesehen“, sagt die 59-Jährige.

Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihren beiden Enkelkindern. Die Zwillinge sind sechs Jahre alt. „Wir fahren mit dem Fahrrad oder Roller oder bauen etwas“, berichtet Margret Schroeder. Im Sommer werden die beiden eingeschult. „Ihnen fehlt jetzt die Vorschulzeit in der Kita. Das ist natürlich schade“, erklärt die gelernte Verkäuferin.

Von Anika Wenning