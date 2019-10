Wegen 61 Metern: Zwölfjähriger aus Damgarten bekommt kein kostenloses Busticket

Ribnitz-Damgarten

Starten Sie in der Stralsunder Straße in Damgarten und biegen auf den Rad- und Fußweg an der B 105 in Richtung Ribnitz ab. Weiter geht’s über die Ampel am Damgartener Hafen, die Passbrücke und den Wanderweg am Ribnitzer See entlang, dann durch den Nizze-Park am Ortseingang Ribnitz. Am Möbelhaus Labuzinski geht es auf den Fußweg an der Damgartener Chaussee und von hier aus am Polizeirevier vorbei in Richtung Lange Straße. Diese überqueren Sie bei Bäcker Hornung. Entlang der Steinstraße geht es in die Klosterwiese. Über die beiden Holzbrücken hinweg erreichen Sie Ihr Ziel: die Mühlenberg-Schule.

Das ist nicht etwa die Vorlage für eine neue Stadtführung oder eine Schnitzeljagd, sondern der Weg, den nach Vorstellungen des Landkreises Vorpommern-Rügen Emil Steinbach jeden Tag zurücklegen soll. Und zwar zu Fuß, wahlweise mit dem Fahrrad. Inklusive Schulranzen.

Emil Steinbach ist zwölf Jahre alt und besucht die fünfte Klasse der Bernsteinschule. Emils Mutter, Kerstin Steinbach-Grunwald, würde ihren Sohn gerne mit dem Bus zur Schule fahren lassen. Doch der Junge bekommt kein kostenloses Schülerticket, obwohl es das im Landkreis Vorpommern-Rügen ja eigentlich gibt. „Das ist ungerecht“, findet Kerstin Steinbach-Grunwald.

55 Sekunden fehlen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat dabei genau nachgerechnet. Laut Schülerbeförderungssatzung bekommen Kinder ab der fünften Klasse ihr Busticket zu einer sogenannten nicht örtlich zuständigen Schule erstattet, wenn der Schulweg länger ist als vier Kilometer. Und obwohl Emil in Damgarten wohnt, zu Fuß an der B 105 über die Passbrücke, durch den Nizze-Park, die Damgartener Chaussee und die – derzeit ohnehin aufgrund zahlreicher defekter Lampen dunklen – Klosterwiesen nach Ribnitz laufen soll: Dieser Weg beträgt nur 3939 Meter. Das hat der Landkreis dann auch noch mal ganz genau nachgemessen.

Der Vier-Kilometer-Grenze liegt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam zugrunde, das 2013 entschied, dass Schülern ab der fünften Klasse ein Schulweg von 60 Minuten zugemutet werden kann. Und zwar sowohl hin und als auch zurück. Abgesehen davon, dass mancher schneller geht, mancher langsamer, laut Google-Maps benötigt ein erwachsener Fußgänger für Emils Schulweg etwa 48 Minuten. Legt man eine durchschnittliche Schrittgeschwindigkeit von 4 km/h zugrunde, wie es offenbar auch in dem Gerichtsurteil getan wurde, benötigt Emil für seinen Schulweg 59 Minuten und 5 Sekunden. 55 Sekunden fehlen also, dann hätte Emil Anspruch auf ein Busticket. Ein knappes Rennen.

Verschiedene Standorte der Schule

Kurios ist, dass Emil in der vierten Klasse noch anstandslos ein Schülerbusticket vom Landkreis bekommen hatte. Damals besuchte er noch die Grundschule in der Demmler-Straße. Der Weg dorthin überschreitet die Vier-Kilometer-Grenze. Nun besucht Emil das Schulgebäude am Mühlenberg. Die Schule an sich – also die Bernsteinschule – hat er im Grunde nicht gewechselt. Nur die Orientierungsstufe der Bernsteinschule wird am Mühlenberg unterrichtet. Wenn Emil also alsbald die siebte Klasse erreicht und dann die Schule in der Berliner Straße besucht, dann dürfte er wieder ein Schülerbusticket bekommen.

„Ob 10 Meter, 100 Meter oder ein Kilometer – es gibt die Satzung und an die müssen wir uns halten. Wird eine Grenze verschoben, kommt wieder jemand, der ebenfalls dicht an dieser Grenze dran ist“, sagt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Quelle: Alexander Müller

Dass ihr Sohn nicht die örtlich zuständige Schule – das wäre die Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten – besucht, begründet Kerstin Steinbach-Grunwald damit, dass ihr Sohn in der Bernsteinschule bleiben sollte, nachdem er in der vierten Klasse von der Löwenzahnschule in Damgarten nach Ribnitz gewechselt war. „In Damgarten hat es nicht gepasst. Der Schulwechsel hat ihm total gutgetan. Wir wollten ihn nach der vierten Klasse nicht wieder wechseln lassen“, sagt Emils Mutter. Zumal in Mecklenburg-Vorpommern ja eigentlich auch die freie Schulwahl gelte.

Busticket für die dunkle Jahreszeit

Die Familie hat sich an das Schulamt gewandt. Da es derzeit noch keine Einigung gibt, fahren Kerstin Steinbach-Grunwald oder ihr Mann den Jungen zur Schule oder bezahlen das Busgeld selbst.

Auf Anfrage bei der Kreisverwaltung teilte Pressesprecher Olaf Manzke mit: „Ob 10 Meter, 100 Meter oder ein Kilometer – es gibt die Satzung und an die müssen wir uns halten. Wird eine Grenze verschoben, kommt wieder jemand, der ebenfalls dicht an dieser Grenze dran ist.“ Eine Möglichkeit sei, dass der zwölfjährige Emil für die dunkle Jahreszeit ein kostenloses Busticket erhält. Das sei in besonderen Fällen auf Antrag bei der Kreisverwaltung möglich.

